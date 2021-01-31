«350 جرام» دراما عربية تعكس روعة السرد القصصي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد المنتج والمخرج إياد الخزوز أن مسلسله الجديد «350 جرام» سيكون من الأعمال البارزة التي ستعرض في «الماراثون الدرامي الرمضاني» 2021، خصوصاً أنه يشارك فيه نخبة من أبرز الفنانين المخضرمين والشباب.

وفي مؤتمر صحفي عقدته الشركة المنتجة I see media services بأبوظبي في ظل أجواء احترازية شكر طاقم عمل المسلسل من مؤلف ومخرج وممثلين نجوم وشباب، كما شكر أبطال العمل الذين كانوا إلى جانب هؤلاء الشباب ودعموهم بخبرتهم.

وأشاد بدور المنطقة الإعلامية Twofour54 ولجنة أبوظبي للأفلام لتهيئة الأجواء المناسبة لتصوير المسلسلات والأفلام في ظل هذا الظرف، خصوصاً مع الصعوبات التي نعيشها خلال تصوير الأعمال.. وقال: تم توفير العديد من الأشياء التي سهلت علينا كشركات إنتاج التحرك بأريحية، كما تم توفير اللقاحات بالمرحلة الأولى والثانية لجميع العاملين.

حجم الطلب

مسلسل «350 جرام» الذي يتم تصويره حالياً في أبوظبي، يشارك في إنتاجه «غولدن لاين للإنتاج الفني»، وهو من تأليف ناديا الأحمر، وإخراج محمد لطفي، وبطولة عابد فهد، سلوم حداد، كارين رزق الله، ويشاركهم مجموعة من الفنانين المخضرمين والشباب، بينهم: خالد نجم، غريس قبيلي، وستيفاني عطا الله، ومصطفى سعد الدين، وقاسم منصور. وفي كلمة مسجلة قال رئيس لجنة أبوظبي للأفلام هانز فرايكين: مسلسل «350 جرام» دراما عربية تعكس روعة السرد القصصي مع شخصيات معقدة يجسدها عدد من ألمع الممثلين في المنطقة، وتؤكد شراكتنا مع «آي سي ميديا» مكانة أبوظبي كوجهة جاذبة لتصوير الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وهي ما عززتها إجراءات وإرشادات السلامة الفعالة التي ساعدت على استمرار عجلة الإنتاج طوال عام 2020، ونحن إذ ندرك حجم الطلب الكبير من الجمهور العربي على أعمال ترفيهية عربية عالية الجودة، فإننا على ثقة بأن جودة «350 جرام» ستلبي تطلعات المشاهدين وتنال إعجابهم.

وترى ديالا الأحمر رئيسة شركة «جولدن لاين للإنتاج الفني» الشريك في إنتاج «350 جرام»، أن قصة العمل وما بها من حبكة وتشويق فكر جديد لم يطرح درامياً، مما حفزها إلى الدخول في إنتاج العمل استكمالاً لمشوار تعاوناتها الناجحة مع المنتج إياد الخزوز.

موضوع جديد

وعبر نجوم المسلسل عن شكرهم للشركتين المنتجتين، مسترجعين نجاحاتهم معها في عدد من الأعمال السابقة، مؤكدين أن المسلسل سيكون الأبرز في دراما رمضان 2021، حيث تحدث عابد فهد عن دوره في «350 جرام»: شخصية «نوح» التي أقدمها تتحدث عن شخصية إشكالية لها علاقة بالقانون والقضاء، فهو محامٍ مشهور قادر على حل كل القضايا القانونية، يلعب بالقانون كما هو يشتهي، كل الموكلين له هو بشكل أو آخر ملاذ لهم، ولكن لديه خطوط حمراء لا يتجاوزها مثل تجارة الأعضاء والسلاح، موضحاً أن هذا الموضوع يطرح للمرة الأولى على الدراما التلفزيونية.

تجربة

أما الفنان سلوم حداد، فرغم غيابه عن مناسبة المؤتمر الصحفي لارتباطه بتصوير مسلسل آخر، صرح أن التجربة مع زميله عابد فهد ممتعة لأنه يحدث بينهما في أي عمل يجمعهما نوع من التنافس الشريف، وقال: أنا استفزه وهو يستفزني لأجل أن يقدم كل واحد منا الأفضل».

وأضاف: أجسد في «350 جرام» شخصية «فايز الأشقر» وهو زعيم مافيا، يكون هناك علاقة وطيدة بينه وبين «نوح الريس» هذا المحامي الذي يتعرض لعملية تغيير قلب، فهو محامي الشرير، إلى أن يتم استبدال قلبه بقلب رجل طيب، وهنا يحدث هذا الصراع بينهما.