«إدارة المهرجانات» في أبوظبي.. مبادرات رائدة لصون التراث

واصلت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية بأبوظبي خلال عام 2020 جهودها في تحقيق رؤيتها لصون الموروث الإماراتي الأصيل، حيث أصبحت شريكاً استراتيجياً في تحقيق العديد من الأنشطة والمشاريع الثقافية والتراثية وترجمتها على أرض الواقع في الدولة على الرغم من التحديات العالمية التي فرضتها أزمة «كوفيد- 19».

ونفذت اللجنة العام الماضي أهم مشاريعها وبرامجها، حيث شهد 2020 أكثر من 30 أسبوعاً حافلاً بالفعاليات والبرامج والمشاركات وفق استراتيجيتها في استمرارية الأعمال خلال الأزمات، والتي تدعم خطط واستراتيجيات عمل الاستعداد للخمسين بهدف دعم ومواصلة الخطط ومسيرة التنمية واستشراف المستقبل التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، وترسيخ قيم الموروث ونقله للأجيال المتعاقبة من أجل ضمان استدامته بما يسهم في تحقيق انطلاق أكبر استراتيجية عمل وطنية للاستعداد لمرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة في كافة القطاعات الحيوية، والتجهيز للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في العام 2021.