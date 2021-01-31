الأميرة كيت تدعو أولياء الأمور إلى"الاعتناء" بأنفسهم أثناء تفشي الوباء

ناشدت الأميرة كيت دوقة كامبريدج أولياء الأمور "الاعتناء" بأنفسهم خلال هذا "الوقت الصعب للغاية" في رسالة عبر الفيديو بمناسبة أسبوع الصحة العقلية للأطفال.

وقالت كيت أيضا إن الآباء والأمهات بحاجة لأن يكونوا "أفضل نسخة تمثلنا أمام الأطفال الذين هم في رعايتنا"، وفقا لما ذكرته وكالة برس اسوسيشن البريطانية.

ودعمت كيت المبادرة السنوية منذ إطلاقها في عام 2015 - لتسليط الضوء على أهمية الصحة العقلية للأطفال والشباب - من خلال جمعية "بليس تو بي" الخيرية للصحة العقلية للأطفال.

وقالت كيت في رسالتها، المقرر بثها في وقت لاحق من اليوم الأحد: "إن أسبوع الصحة العقلية للأطفال لهذا العام يدور حول التعبير عن نفسك- حول إيجاد طرق إبداعية لمشاركة أفكارك وآراءك ومشاعرك".



