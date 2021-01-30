«أوميغا 3» يساعد على النوم

القاهرة (الاتحاد)

أكدت خبيرة النوم الأسترالية أوليفيا أريزولو أن الـ«أوميغا 3» مفتاحها لمزيد من النوم، ويساعدها بسهولة على الاستمتاع بـ 60 دقيقة إضافية من النوم كل ليلة.

وقالت: إن الدراسات والتجارب السريرية وجدت أن تناول مكملات «أوميغا 3» يجعل الفرد يستغرق في النوم لفترة إضافية قد تصل لساعة، حيث يؤدي نقصها إلى نقص الميلاتونين، وهو هرمون النعاس.

وأضافت أوليفيا أن الـ«أوميغا 3» مثالي للتخلص من القلق والتوتر، بما يساهم في الشعور بالراحة والهدوء النفسي والاستغراق في النوم العميق، موضحةً أن الـ«أوميغا 3» يوجد في الأسماك الزيتية، مثل السلمون والماكريل والتونة والسردين والبذور النباتية، مثل الكتان والمكسرات وفول الصويا وزيت الكانولا.

وأوضح موقع «Daily Mail»، أن خبيرة النوم تمارس تمارين التنفس العميق والتأمل، وتتناول مكمل الماغنيسيوم كل ليلة، الذي يعزز النعاس والاسترخاء.