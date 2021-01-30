انطلاق «أسبوع أبوظبي للجمال» 4 فبراير

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم عروض أبوظبي، منصة البيع بالتجزئة التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، «أسبوع أبوظبي للجمال»، من 4 إلى 14 فبراير.

وتهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على مكانة العاصمة في قطاع العناية بالجمال العالمي، إلى جانب تحقيق حضور رائد في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط.

وتسعى لتحفيز متسوقي العناية بجمالهم، من خلال تزويدهم بمجموعة متنوعة من التجارب المميزة، وإقامة سلسلة من الأنشطة الحصرية داخل مراكز التسوق في أبوظبي والعين، حيث تشارك فيها مجموعة من العلامات العالمية المرموقة. وتشمل الفعالية إطلاق منتجات جديدة وعروض حصرية وتجارب تفاعلية وسلسلة جلسات تعليمية بقيادة خبراء في القطاع ومشاهير من حول العالم.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة: تأتي فعالية «أسبوع أبوظبي للجمال» لاستقطاب عشاق الجمال، وتعزيز جاذبية أبوظبي وتنوع عروض قطاع التجزئة فيها.

وتحمل الفعالية مفهوماً جديداً يؤهلها أن تحتل مكانة مهمة على جدول فعاليات عروض أبوظبي. وتلتزم الجهات المشاركة في الفعالية بتطبيق معايير برنامج شهادة الأمان (Go Safe) العالمية للسلامة والنظافة في الفنادق والمراكز التجارية والمطاعم والحدائق الترفيهية والأماكن العامة في أبوظبي.