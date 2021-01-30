عمرو يوسف يتدرب على المبارزة بالسيف

محمد قناوي (القاهرة)

دخل عمرو يوسف في معسكر مغلق مع متخصصين في المبارزة بالسيوف استعداداً لتصوير دوره في مسلسل «الملك»، حتى يتمكن من إجادتها بصورة جيدة لتكون المشاهد واقعية.

وتدور الأحداث حول أحمس منذ أن كان أميراً، وقيام الهكسوس باحتلال مصر بعد هزيمة ملك طيبة ومقتله في المعركة، فيستعد الأمير لقتال الهكسوس وطردهم.

وقال عمرو لـ«الاتحاد»: إنه يواظب على أداء تمارين العضلات بصورة يومية حتي يظهر «أحمس» بصورة القائد القوي، وبشكل مناسب له كقائد عسكري، الذي يتنكر في زي تاجر ويعيد بناء الجيش، وتبدأ رحلة كفاح طيبة.

وأعرب يوسف عن سعادته بهذه التجربة، لأنها تتناول فترة مهمة من التاريخ الفرعوني لم يتم التطرق لها، وأشار إلى أنه يقيم بصورة دائمة داخل ديكورات مدينة طيبة، والتي تم بناؤها بالحي الفرعوني لمدينة الإنتاج الإعلامي، لإنجاز مشاهده في المسلسل.

وأشار إلى أن العمل عودة للدراما التاريخية التي توقف إنتاجها في مصر خلال السنوات الأخيرة، ويعد من أضخم الإنتاجات الدرامية هذا العام.