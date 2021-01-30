الحلقة الثانية من «المنكوس» غداً

تنطلق مساء غد الأحد، الحلقة التسجيلية الثانية من برنامج «المنكوس» في موسمه التاسع، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وذلك في تمام الساعة 10 مساءً، عبر قناة بينونة وقناة الإمارات.

ويستمر خلال الحلقة عرض مقابلاتِ لجنة التحكيم، والمقابلات والاختبارات التي خاضها المتنافسون بالبرنامج، خلال الحلقات الاستثنائية التي تم تسجيلها في ظل تحديات جائحة كورونا، ووسط إجراءات احترازية ووقائية لضمان سلامة المشاركين والعاملين.

ويأتي برنامج «المنكوس» ضمن رؤية لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وأهدافها وحرصها المستمر على التعريف بالموروث الثقافي الإماراتي والخليجي والعربي، وتعزيز دوره في بناء الهُوية الوطنية، إذ يتنافس المشاركون على أداء لحن المنكوس، أحد ألحان الشعر النبطي.

ويخوض المشاركون في البرنامج غمار هذه المسابقة التراثية عبر مراحل عدة، بدءاً من مرحلة تجارب الأداء، وصولاً إلى الحلقات المباشرة، وتختتم بفوز مشاركٍ واحد، ليكون فارس المنكوس.

ويهدف البرنامج إلى إعادة إحياء لحن المنكوس الأصيل، ومد جسور التواصل بين الجيل القديم، وجيل الشباب بتعريفهم بالمنكوس، وألحانه، وفنون أدائه، وأبرز رموزه محلياً وخليجياً، والحفاظ على الموروث الثقافي، وتسجيله منصةً ثقافية ثابتة، ينطلق نحو العالمية من خلال التعريف به وأساليب أدائه، وأبرز وجوه هذا الفن الخليجي الأصيل.



