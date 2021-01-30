«إكسبوجر 2021» يكشف تفاصيل دورته الجديدة

أبوظبي (الاتحاد)

بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، يعقد المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في «بيت الحكمة» بالشارقة،بعد غد (الاثنين)، الساعة 10 صباحاً، مؤتمراً صحفياً للكشف عن تفاصيل المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» من 10 حتى 13 فبراير بدورته الخامسة، مستضيفاً نخبة من أفضل مصوري العالم، الذين يشاركون بأعمالهم التي تعرّف بالعديد من القضايا الإنسانية والاجتماعية والبيئية والرياضية وغيرها، ويقدمون لهواة وعشاق التصوير الفوتوغرافي سلسلة من ورش العمل والجلسات التدريبية والحوارية.

ويتيح المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الفرصة أمام عشاق التصوير الفوتوغرافي، ووسائل الإعلام الدولية الذين يتوقون للتعرف على تفاصيل المهرجان، لحضور المؤتمر الصحفي عن بُعد عبر رابط Zoom التالي: https://us02web.zoom.us/j/89459437303؟pwd=UHBpVVhUbm5ZOW9GbGRhYzBnTC9Hdz09

ويتطرق المهرجان الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة، هذا العام للتأكيد إلى قوة الصورة ودورها في نقل المشهد وتغيير الرأي العالم، والتعريف بأهم القضايا الإنسانية، كما سيكشف من خلال ما ينظمه من معارض عن جماليات الحياة، وأحداثها، ولحظاتها وغرابتها، وينقل للجمهور سير الشعوب وهمومها، في الوقت ذاته سيكتشف الجمهور تفاصيل أخرى عن ضراوة الحرب، وبشاعة اللجوء، ويتعرفون على مشاهد بصرية تعكس أهمية التصوير الفوتوغرافي باعتباره شاهداً وموثّقاً لسيرة الحياة.