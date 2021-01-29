«التباعد الاجتماعي» يعود لـ«البيت الأبيض»

واشنطن (رويترز)

أكد مراقبون عودة الانضباط والتباعد الاجتماعي إلى البيت الأبيض، بعد تسلم جو بايدن السلطة بصفته الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، مشيرين إلى أن يوم التنصيب شهد للمرة الأولى وُضع حاجز زجاجي شفاف عند مكتب الحراسة في مدخل الجناح الغربي الذي يضم المكاتب الإدارية. وقال جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة ترامب وسفير واشنطن في الأمم المتحدة خلال حكم جورج دبليو. بوش، رداً على سؤال يتعلق بإدارة بايدن «هذا هو الوضع العادي، من المعروف بالتأكيد أن الرئيس الذي لا يمكنه إدارة البيت الأبيض لا يمكنه إدارة بقية شؤون البلاد».