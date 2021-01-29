«أومواموا» دليل على «الحياة خارج الأرض»

باريس (أ ف ب)

أصر آفي لوب، مدير قسم علم الفلك في جامعة هارفارد، على وجود حياة خارج كوكب الأرض، مستنداً إلى واقعة مرور جسم غريب في مجموعتنا الشمسية في عام 2017. وأصدر لوب كتاباً جديداً يؤكد فيه رصد «أول علامة على وجود حياة ذكية خارج كوكب الأرض»،، وهو جسم على شكل سيجار عبر مجموعتنا الشمسية بأقصى سرعة في أكتوبر 2017 والمعروف باسم اكتشاف «أومواموا». ويبلغ طول «أومواموا» 400 متر وعرضه 40 متراً، ورصده تلسكوب «بان-ستارز1» في هاواي، وكانت سرعته عالية جداً، مما يعني أن مصدره نجم بعيد، وكان أول جسم يتم اكتشافه، يتأتى من نظام نجمي آخر.