عايدة رياض تحلم بتقديم «استعراض السندريلا»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

قدمت الفنانة الكبيرة عايدة رياض، أكثر من 258 عملاً فنياً، منها 141مسلسلاً و97 فيلماً سينمائياً، و12 مسرحية و4 أفلام قصيرة، و4 مسلسلات إذاعية.

وحول ابتعادها عن المسرح لأكثر من عقدين منذ آخر عرض «تيجي تصيده»، مع أحمد بدير العام 1998، أكدت عايدة أنها تتمنى تقديم عمل استعراضي عن حياة الراحلة سعاد حسني، وأوضحت أنها كنت تحلم بتقديم فوازير رمضانية في الماضي، ولكن لم يحالفها الحظ.

تشارك عايدة في مسلسل «سكن بنات»، وتجسد خلاله شخصية مركبة، حيث تضمر كل أنواع الشر لمن حولها، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي حول قضايا الفتيات المغتربات، من خلال حكايات مجموعة من الطالبات.

وأعربت رياض لـ«الاتحاد»، عن سعادتها بعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية، وكشفت عن أنها عندما عرض عليها رفضته بسبب الشخصية الشريرة.

وتشارك عايدة في السباق الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل «اللي مالوش كبير»، وتجسد دور «أم»، تحاول مع أسرتها تحسين ظروف معيشتهم الصعبة بشتى الطرق، وتدور الأحداث في إطار الدراما التشويقية، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، ويشارك فيه ياسمين عبد العزيز، ودينا فؤاد، ومجدي كامل.

وحول شخصيتها في مسلسل «ورد»، أوضحت أنها تجسد شخصية سيدة في إحدى الحارات تعاني العنوسة وتبحث عن شريك الحياة، تأليف فتحي الجندي، وإخراج شادي أبو شادي، ويشارك في بطولته نضال الشافعي، وسارة الشامي.

ووجهت عايدة رياض رسالة ود ومحبة إلى دولة الإمارات، أكدت فيها أن شعب الإمارات يتمتع بمشاعر إنسانية فياضة ومحب للسلام، وذواق لكافة أنواع الفنون، وأن الدولة تسعى لنشر السلام والتسامح في العالم أجمع، مضيفة أنها تتمنى لدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار.