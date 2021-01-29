«اكسبوجر 2021» يدعم المواهب بـ39 ورشة وجلسة

الشارقة (الاتحاد)

يعقد المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر» الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بدورته من 10 إلى 13 فبراير، 17 ورشة عمل، و8 جلسات نقاشية، و14 جلسة تقييم للسير الفنية، يقدمها نخبة من ألمع المصورين والخبراء العالميين في المجال، بما يفتح الباب واسعاً نحو مضاعفة خبرات ومعارف هواة وعشّاق التصوير الضوئي من مختلف أنحاء العالم.

خبرات وحقول متنوعة

وحرصت إدارة المهرجان على تصميم الورش والجلسات النقاشية وتقييم السير الفنية، بعد مراجعة شاملة لمعارف ومهارات واحتياجات المشاركين الذين سيستفيدون من الخبرات المتطورة في المجال، إذ سيعرّف المصوران البريطانيان الكبيران مايك براون وديفيد نيوتن يرافقهما نخبة من أهم المصورين العالميين عبر سلسلة من ورش العمل بخلاصة تجاربهم، وأهم التقنيات التي يتبعونها في إنجاز مشاريعهم.

وقال طارق علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «تمكن مهرجان إكسبوجر على مدى السنوات الماضية من تعزيز مكانته منصة تعليمية ومهنية رائدة للمصورين المحترفين والهواة، وذلك بفضل ما يقدمه من برامج تدريبية تسهم في بناء قدراتهم، بما في ذلك ورش العمل المتخصصة والجلسات النقاشية، وتقييم السير الذاتية من قبل مصورين محترفين، وفق أعلى المعايير المهنية بهدف الارتقاء بمهارات المصورين المشاركين، وتطوير مواهبهم، سواء كانوا مبتدئين أو محترفين».