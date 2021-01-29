الخميسي: أنا مطربة ضللت طريقي للتمثيل

محمد قناوي (القاهرة)

أكدت لقاء الخميسي أنها في الأساس مطربة، لكن ضلت طريقها للتمثيل، وعندما بدأت حياتها الفنية كان من المفترض أن تبدأ بالغناء وقدمت نفسها لأحد المنتجين ولكنه أقنعها بأنها تصلح ممثلة.

وقد أعلنت لقاء مؤخراً عن توجهها للغناء وتكوين فرقة موسيقية يتولى شقيقها الإشراف عليها وتحيي أولى حفلاتها يوم 11 فبراير المقبل بساقية الصاوي.

وأضافت أنها دخلت مجال التمثيل وبداخلها حلم الغناء، وسبق أن خاضت تجربة غنائية قبل عدة أعوام مع فرقة «فؤاد ومنيب» ولاقت صدى جيداً.. ثم خاضت تجربة عن طريق شقيقها الموزع والمؤلف الموسيقي هيثم الخميسي خلال تحضيره لموسيقى فيلم «الفارس والأميرة» وقامت فيه بأداء أغنية «مفيش مستحيل»، وقالت إن هذه التجارب شجعتها على تحقيق حلمها بالعودة للغناء.

وأضافت الخميسي أنها تعد لألبوم، يضم مجموعة من الأغنيات كتبها شقيقها، وبعد الانتهاء من الأعمال الموسيقية تبدأ تسجيل الأغاني.

وقالت لقاء إنها من عائلة فنية في الأساس وكانت تذهب مع والدها إلى المسرح للغناء، وتغني وهي صغيرة في أبوظبي حيث عاشت طفولتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.