إيناس كامل.. بـ 3 وجوه في رمضان

القاهرة (الاتحاد)

كشفت إيناس كامل عن أنها تخوض السباق الرمضاني هذا العام بمسلسلي «النمر» مع محمد عادل إمام، و«كوفيد 25» مع يوسف الشريف، وتظهر ضيفة شرف في مسلسل «القاهرة كابول».

وقالت إيناس لـ«الاتحاد» إن أحداث «النمر» تدور حول تجارة وصناعة الذهب، وإنها تجسد شخصية فتاة تعمل في حي الصاغة، وتتزوج تاجراً كبيراً يمتلك العديد من محلات الذهب.

كما تشارك في«كوفيد 25»، بدور دكتورة نعمل في أبحاث الفيروسات، حيث تركز الأحداث على إطار خيالي حول ماذا لو عاد كوفيد مرة أخرى العام 2025 وكيف تقوم بمواجهته؟.

أما الشخصية الثالثة فهي إعلامية بالـ«القاهرة كابول» الذي يتناول ثلاث قصص حول المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة العربية.