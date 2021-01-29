5 أضرار لتلوين الشعر

ترجمة عزة يوسف

يحب كثير من السيدات صبغ الشعر بألوان فاتحة، لمنحه لوناً جديداً وجعله يبدو أكثر جمالاً، لكن قد تؤدي عملية التفتيح إلى تلفه.. وأوضح موقع «Times of India» أن هناك بعض الآثار الجانبية لتلوين وتفتيح الشعر:

التلف

بمجرد تشقير شعرك، يصبح أكثر عرضة للتلف، حيث تؤدي الزيوت الزائدة أو الأوساخ أو الأشعة فوق البنفسجية وغيرها إلى جعله يبدو مجعداً وباهتاً.

وتواجه السيدات مشكلات مثل تساقط الشعر وتقصف الأطراف وتباطؤ نموه أو حتى توقفه عن النمو.

الرطوبة

عندما تقومي بتفتيح لون شعرك باستخدام مواد كيميائية قوية، يفقد رطوبته ويصبح شديد الجفاف لأنه يصعب الحفاظ على توازن البروتين فيه، وبالتالي يكون عرضة للتلف والتكسر.

فروة الرأس

ويؤدي تفتيح لون الشعر إلى الشعور بحرقة في فروة رأسك بسبب المواد الكيميائية القوية الموجودة في منتجات التشقير.

تكلفة

عند تشقير شعرك، عليك أن تكوني مستعدة للاستثمار في منتجات عناية جيدة، حتى لا يعاني شعرك ويستطيع مقاومة التساقط والتقصف وما إلى ذلك.

الهيشان

أحد الآثار الجانبية الرئيسة لتلوين شعرك هو أنك قد تعاني الهيشان الذي يجعل شعرك يبدو بلا حياة أو حيوية.