10 مفاتيح للواقع

في كتاب «الأساسيات.. عشرة مفاتيح للواقع» يكشف عالم الفيزياء والرياضيات الأميركي الحائز «جائزة نوبل» فرانك ويلتزك عما يعتبرها عشرة عناصر أساسية تضيء ما ينبغي للجميع أن يعرفه عن العالم المادي. إذ يقدم للقارئ بحثاً بسيطاً ومعمقاً في آن واحد للواقع، استناداً إلى المعلومات العميقة التي كشفها العلم الحديث. وعبر صفحات الكتاب، يقودنا عبر المفاهيم الأساسية التي تشكّل فهمَنا لماهية العالم وكيفية اشتغاله. فنتعلم كيف ننظر إلى واقعنا بطريقة جديدة أكبر وأشمل وأغرب مما كانت تبدو عليه من قبل.

و«يلتزك»، الذي يتناول أسئلة وحقائق أساسية وتخمينات مذهلة، يحقق في الأفكار التي تشكّل فهمنا للكون، من قبيل الزمن والفضاء والمادة والطاقة والتعقيد، والتكامل. وينبش في تاريخ العلوم الأساسية، مقلِّباً ما نعرفه وكيف نعرفه.. كل ذلك بالتوازي مع السفر إلى آفاق العالم العلمي لإعطائنا لمحةً عما قد نكتشفه قريباًً.

المؤلف: فرانك ويلتزك

الناشر: بنجوِن برِس

تاريخ النشر: يناير 2021