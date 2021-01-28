«قانون مجهول» يحفظ امتيازات ترامب

واشنطن (رويترز)

أكد خبراء أن دونالد ترامب سيحتفظ وفقاً للقوانين السارية حالياً بامتيازات مثل معاش التقاعد ومكتب خاص وفريق أمني، حتى إذا أدانه مجلس الشيوخ بتهمة التحريض على الاعتداء على مقر الكونجرس، مشيرين إلى أن الفضل في ذلك يرجع إلى قانون غير معروف صدر عام 1958 لتوفير امتيازات مدى الحياة للرؤساء السابقين. وتتضمن الامتيازات «مساحة مكتبية لائقة»، وحماية يوفرها جهاز الخدمة السرية، وحوالي 100 ألف دولار سنوياً للمساعدة في تغطية نفقات فريق من العاملين ومعاش تقاعد يعادل حالياً نحو 220 ألف دولار سنوياً.