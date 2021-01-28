وجهك يكشف ميولك السياسية في المستقبل

دينا محمود (لندن)

ربما لن تحتاج مراكز الأبحاث والدراسات في المستقبل القريب إلى تكبد عناء إجراء استطلاعات للرأي، لتحديد الميول السياسية لهذه المجموعة أو تلك من الأشخاص، فالأمر قد لا يتطلب من العاملين في هذه المراكز بعد سنوات من الآن، سوى امتلاك خوارزمية ذكاء صناعي متطورة، وصورة للشخص الذين يرغبون في التعرف على لونه السياسي، لا أكثر.

الخوارزمية المُشار إليها، طُوِرّت بالفعل على يد باحثين في مجال الذكاء الاصطناعي، من جامعة ستانفورد الأميركية.

واستعان هؤلاء الباحثون بأكثر من مليون صورة، لأشخاص من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، لتدريبها على كيفية التعرف على النزعات السياسية لشخص بعينه.

وجرى الحصول على هذه الصور، بعد نيل موافقة أصحابها بالطبع، من على حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، ومواقع المواعدة، وركزت هذه التقنية الجديدة، على تحليل اتجاه رأس الشخص الظاهر في الصورة، والتعبيرات البادية على وجهه، والربط بين هذين العاملين، وبين ما هو مُخزن لديها بشأن ميوله السياسية، ما طوّر قدرتها على توقع توجهات من لم تُدرج المعلومات الخاصة بمواقفهم في هذا المجال، في قاعدة البيانات الخاصة بها.

ومن جانبه، قال الدكتور ميشيل كوسينسكي، المسؤول عن إجراء الدراسة التي نُشِرَت تفاصيلها في دورية «نيتشر» العلمية، إن الخوارزمية التي ابتكرها فريقه، تستطيع استنباط التفضيلات السياسية، لأصحاب الصور التي تُعرض عليها، بنسبة دقة تفوق الـ 70 %، ويزيد ذلك بنحو 15 % عن النسبة التي يستطيع بها البشر، استنتاج التوجه السياسي للمرء، بناء على ملامح وجهه.

ووفقاً لصحيفة «دَيلي مَيل» البريطانية، أظهرت نتائج الدراسة أن أصحاب التوجهات الليبرالية يميلون عادة للنظر بشكل مباشر إلى الكاميرا، ولا يحجمون عن ترك ملامح الدهشة تظهر عليهم، أما ذوو النزعات المحافظة بشكل أكبر، فتتبدى على وجوههم في المعتاد علامات التقزز والاشمئزاز.