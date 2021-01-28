«آي سي دي بروكفيلد بليس».. برج من فولاذ وزجاج

نسرين درزي (أبوظبي)

بجمالية عصرية أخاذة يتألق برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» ضمن مركز دبي المالي العالمي، كأطول مبنى مخصص للمكاتب في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا بارتفاع 282.3 متر، وكواحد من أكبر المشاريع الحائزة شهادة الريادة البلاتينية في العالم، والتي يبلغ عددها 20 مشروعاً، وهو أعلى تصنيف يمنحه المجلس الأميركي للمباني من حيث التصميم والعمليات والأداء.

إبهار العمارة للبرج من الخارج، والذي تم افتتاحه في سبتمبر 2020 وصممته شركة فوستر، يستدعي جولة مطولة بداخله، حيث يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 1.5 مليون قدم مربعة، ويتميز بخصائص وأرقام جذبت إليه خبراء الهندسة والأعمال.

حتى إنه يرتقي بمعايير البناء في المنطقة، ويحقق أهداف الاستدامة التي تنص عليها رؤية دولة الإمارات.

البداية من الهيكل الذي يتخذ شكل الحرف اللاتيني A على ارتفاع 4 طوابق، ويتألف من 5 عقد تزن 85 طناً، ما يجعله تحفة هندسية تمنح البرج المكون من 53 طابقاً ثباته ومظهره القوي، وترسم شكلاً متفرداً لمدخله.

ويتيح المبنى من خلال تصاميمه الاستثنائية الشعور بالتواصل المجتمعي من خلال سلسلة المساحات العامة التي يوفرها بين شارع المستقبل و«أفينيو البوابة». ويكمن الإبداع في التفاصيل المعمارية للبرج الذي يتم التحكم في زجاجه بالطاقة الشمسية، بحيث تم توجيهه بشكل متعمد خارج الشبكة بمقدار 45 درجة للمساعدة على تحقيق باقة من الفوائد البيئية، وإتاحة إطلالات رائعة على برج خليفة وأبراج الإمارات.

جماليات هندسية

عن الجماليات الهندسية للبرج تحدث لـ «الاتحاد» خالد البخيت رئيس مجلس إدارة «آي سي دي بروكفيلد»، معتبراً أن المبنى بتصميمه المنشوري الأنيق، يقدم مظهراً نحتياً هادئاً يتناغم مع أفق دبي الرائع والشهير.

وأوضح أن قاعدته الجريئة المتهادية على شكل الحرف اللاتيني A توجه رسالة معبرة عن الترابط والتجانس المعماري الطاغي عليه.

وذكر أن ما يميز البرج عن نظرائه، الحديقة الصيفية بردهتها التي ترتفع حتى 31 متراً، وتعد القلب النابض للمكان، حيث تقدم مساحة حضرية واجتماعية تربط المبنى بمركز دبي المالي العالمي، وتوفر واحة من الهدوء، كما سيتم تنشيطها بفعاليات فنية تقام على مدار العام، وتثري المشهد الفني في المدينة.

وقال خالد البخيت إن البرج ليس مكاناً للعمل وحسب، وإنما لممارسة الحياة الاجتماعية أيضاً، وهو يترك تأثيراً إيجابياً على شاغليه وزواره، من خلال تصاميمه الصحية والمستدامة، ما يشجع على الإبداع والإنتاجية.

معايير الاستدامة

يتألف برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» من مجمع يضم أحدث خطوط الهندسة للمكاتب والمتاجر، ويمتد على مساحة 990 ألف قدم مربعة من دون أعمدة، ويوفر أعلى مستويات الكفاءة والمرونة، مع قسم مخصص لمتاجر التجزئة والمطاعم على امتداد 160 ألف قدم مربعة.

ومع مراعاته معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة، والحد من انبعاثات الكربون، يوفر البرج شروط الرفاهية لنزلائه باعتماده مواصفات ذكية تواكب متطلبات العصر.

وفيه مرافق مخصصة للراحة تبلغ مساحتها 4 هكتارات تتيح وسط أجواء ثقافية تنظيم اللقاءات والبرامج الفنية وورش العمل والدورات ضمن صالة عامة ترتفع حتى 31 متراً.

إضاءة طبيعية

وإذ يقع المبنى في مركز دبي المالي العالمي، تتوفر له أفضل شبكات النقل العام للحد من الأثر البيئي لاستخدام السيارات.

وعند التنقل بين طبقاته الموزعة على 46 مصعداً يلاحظ الزائر حجم الإضاءة الطبيعية الطاغية على ردهاته مما يساهم في تحسين الحالة المزاجية ويساعد في تعزيز الإنتاجية والتركيز. واللافت أنه عند تشييد المبنى الفسيح بأبعاده الهندسية وسعة المساحات التي يوفرها، روعي استخدام موارد استثنائية جعلته يتصدر تصنيف الأبراج الرائدة.

وخلال عملية البناء تمت إعادة تدوير أكثر من 87% من المخلفات للحد من كمية النفايات.

ووصلت نسبة المواد التي أعيد تدويرها مثل الفولاذ والإسمنت إلى 30% من المواد المستخدمة في الإنشاء، وذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية والمحلية، مع تدارك التقليل من استخدام المركبات العضوية المتطايرة.

كما يتميز تصميم البرج بكفاءته في توفير استهلاك الطاقة أقل من المعايير المتبعة بنسبة تصل إلى 28%، حيث تتم مراقبة الاستهلاك باستخدام نظام إدارة المبنى وعدادات الترشيد.

ويوفر المبنى هواءً نقياً بكميات تفوق معايير الجمعية الأميركية لمهندسي التبريد، بنسبة تصل إلى 30 %، مع تزويده بنظام التدفئة والتكييف المجهز بتقنية الأشعة فوق البنفسجية لمنع انتقال العدوى البكتيرية والفيروسية. كما يعتمد المبنى على إعادة تدوير المياه الناتجة عن نظام تكييف الهواء واستخدامها لري النباتات التي تحتل مساحة تصل إلى 140 ألف قدم مربعة، وذلك بالاستغناء عن الصنابير.

توفير الاستهلاك

تعتبر شهادة الريادة البلاتينية في تصاميم الطاقة التي حازها البرج، رمزاً للتميز في مجال المباني الصديقة للبيئة، وتوفير تكاليف استهلاك الكهرباء وانبعاثات الكربون المنخفضة التي توفر أفضل الظروف الصحية للحياة والعمل والتعليم.

تصميم مبدع

بني المشروع بتصميم مبدع مع ألواح أرضية يمكن تعديلها لتوفير المرونة طوال فترة الإشغال. ويضم 3 أجنحة في الطوابق 51 و52 و53، بارتفاع السقف حتى 6.3 متر، مع حدائق داخلية خاصة.