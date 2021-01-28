عدسة مسلم الدرعي في خدمة البيئة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد المصور الشاب مسلم الدرعي أن حفظ الطبيعة مسؤولية الجميع، وأن كل شخص، ومن موقع عمله أو هواياته مطالب بالإسهام في رفع الوعي بأهمية عدم التدخل وتدمير البيئة. ومسلم الدرعي أحد الفائزين بجائزة للتصوير الضوئي «زوو غرافي» التي شهدت إقبالاً من محترفي وهواة التصوير داخل الدولة وخارجها، تنافسوا جميعاً ضمن فئتي التصوير الأحادي والملون للحياة البرية حديقة الحيوانات بالعين، حيث فاز بالمراكز الثلاثة الأولى عن فئة التصوير الملون، مسلم الدرعي من الإمارات، وروجير ألفونسو وجيفري جيلانو من الفلبين، فيما فاز بالمراكز الثلاثة الأولى عن الفئة أحادية اللون إيريك بيرالس من الفلبين، وشاجيش شانمغن من الهند، وسيليسو سيرير من الفلبين، وذلك بجوائز بلغت 100 ألف درهم، ونجحت الجائزة في الاستمرار في ظل الظروف الراهنة لانتشار فيروس «كورونا»، حيث حرص المشاركون من هواة التصوير والمحترفين، على توثيق جمال الحياة البرية والتنوع النباتي والحيواني الذي تزخر به حديقة الحيوانات في العين.

مسلم الدرعي

قضايا بيئية

إلى ذلك، قال مسلم الدرعي إن فوزه بهذه الجائزة المهمة تأكيد على دور فن التصوير في خدمة القضايا البيئية والاجتماعية، منوهاً بدور حديقة الحيوانات بالعين التي تعتبر واحدة من أفضل الوجهات البيئيّة الترفيهيّة والتعليميّة، والتي تعتبر مقصداً للكثير من العائلات والزوّار من مختلف الأعمار، الذين يرغبون في اكتشاف الحياة البريّة في الهواء الطلق، والتعرُّف على الحيوانات في بيئة مطابقة لمواطنها الأصليّة.

نصير الحركة

وأكد الدرعي أنه بحكم مشاركته في الجائزة أكثر من مرة واضطلاعه عليها، أصبح بإمكانه اقتناص اللقطة المناسبة، لاسيما أن الحديقة توفر حواجز طبيعية ومشاهد للحيوانات، وكأنها في بيئتها الأصلية ضمن الحياة البرية، مهتمة بجميع التفاصيل. وأضاف: أستمتع بهذه التجربة، وأبحث عن منظر غير مألوف ليحاكي مشهد الحياة البرية، وكنت حريصا على التقاط لقطة فريدة من نوعها. وعن أهمية التصوير في حفظ الحياة البرية والحفاظ على البيئة قال إن فن التصوير ينقل مشاهد الحياة البرية، كما يعمل على توعية الناس بأهمية الحفاظ عليها، حيث إن حدوث أي نقص في الحيوانات يؤدي إلى خلل في الطبيعة، موضحاً أن تصوير الحياة البرية يتطلب الكثير من الصبر والتحمل.