الجيتار.. الأوركسترا الصغير

سعيد ياسين (القاهرة)

الجيتار.. من أقدم الآلات الموسيقية الوترية، عرف في القرن الرابع عشر، وكان له ثلاثة أوتار مزدوجة ووتر واحد مفرد في الأعلى.

يصنع جسمه من الخشب، وأوتاره من النايلون أو المعدن، ويبلغ المجال الصوتي له ثلاثة أوكتافات.

ظهر في إسبانيا في القرن 16، وعرف في أوروبا في القرن 17، وفي نهاية القرن 18 أخذ شكله الحالي، عندما أبدلت الأوتار المزدوجة بأخرى مفردة، وأضيف إليه الوتر السادس.

الجيتار.. من أقدم الآلات الموسيقية الوترية، عرف في القرن الرابع عشر، وكان له ثلاثة أوتار مزدوجة ووتر واحد مفرد في الأعلى.

يصنع جسمه من الخشب، وأوتاره من النايلون أو المعدن، ويبلغ المجال الصوتي له ثلاثة أوكتافات.

ظهر في إسبانيا في القرن 16، وعرف في أوروبا في القرن 17، وفي نهاية القرن 18 أخذ شكله الحالي، عندما أبدلت الأوتار المزدوجة بأخرى مفردة، وأضيف إليه الوتر السادس.

الموسيقار عمر خورشيد يعد من أشهر عازفيه العرب، ولقب بـ «ساحر الجيتار». وقال الموسيقار وعازف الجيتار وحيد ممدوح لـ «الاتحاد»، إنه حين أراد دراسة «الجيتار» لم يجد مكاناً لتدريسه كونه يصنف كآلة غربية، حيث وجد أن المعهد العالي للكونسرفتوار يهتم بالآلات الأوركسترالية، ويهتم معهد الموسيقى العربية بالآلات الشرقية، وأنه لهذا السبب اتجه لدراسة الموسيقى الكلاسيكية في المجلس الأعلى للأكاديميات الملكية في لندن، وأشار إلى أنه احترف العزف على «الجيتار» بعدما التحق بقسم التأليف الموسيقي في معهد الموسيقى العربية، ثم استمع إلى أنواع موسيقى قريبة من العربية، مثل التركية واليونانية والهندية، وبسبب عدم وجود مناهج عربية للجيتار، ابتكر مع الوقت لوناً عربياً فيه خليط مع موسيقى هذه الدول، وقدم عروضاً لاقت إعجاب الجمهور، وهو ما جعل مهرجان الموسيقى العربية يدعوه لتقديم حفلاته فيه.

وأكد ممدوح أن الجيتار كان موجوداً في العصور الكلاسيكية، ولكن لم يحدث تطوير له ليتماشى مع الموسيقى الشرقية، وأنه يحاول أن يفعل هذا الشيء دائماً، وتوقف عند عمله في فرقة الدكتور خالد فؤاد الموسيقية، وعزفه على الجيتار مع كبار المطربين المصريين والعرب، وقال إنه استفاد كثيراً من ثقافاتهم المختلفة، ومنهم: وردة، وميادة الحناوي، ومحمد عبده، وأحلام، ونوال، ونبيل شعيل، وراشد الماجد، وعمرو دياب، وحسين الجسمي، وشيرين عبدالوهاب.