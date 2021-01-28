ستيف مارتن: لقاح كوفيد-19 كـ«الحرير»

القاهرة (الاتحاد)

شارك الممثل الكوميدي الأميركي ستيف مارتن تجربته في تلقي اللقاح ضد كوفيد-19 على صفحته على تويتر، وأوضح أن العملية مثالية و«سلسة كالحرير».

وقال مارتن مازحاً بشأن عمره البالغ 75 عاماً، إنه تلقى جرعة اللقاح لأنه من الفئة ذات الأولوية نظراً لتقدمه في السن، إلا أنه أكد على أن تجربته كانت إيجابية للغاية.

ونقل موقع «People» عن ستيف قوله إنه سجل على موقع الصحة العامة الإلكتروني في نيويورك للحصول على الجرعة، وانتظر في الصف مثل أي شخص للحصول عليها في مركز جافيتس. ولم يذكر مارتن أياً من اللقاحين المتاحين في الولايات المتحدة حصل عليه، من شركة فايزر أو موديرنا، غير أن اللقاحين يتطلبان جرعتين متباعدتين، بينهما عدة أسابيع للوصول إلى فعاليتهما الكاملة.