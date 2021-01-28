كيف تنام بعمق ؟

ترجمة: عزة يوسف

يتسبب الأرق في المزاج السيئ وعدم التركيز، لذلك من المهم اتباع روتين مهدئ ومتكرر، وذكر موقع «Cosmopolitan» أن الخبراء كشفوا عن وسائل مهمة لإعداد جسمك لنوم عميق:

تحديد موعد

قالت عالمة فسيولوجيا النوم ستيفاني روميزيفسكي: إن أهم عنصر يتعلق بروتين وقت النوم الخاص به هو تحديد ساعات منظمة للذهاب للنوم في نفس الوقت كل مساء، والاستيقاظ في نفس الوقت كل صباح، حيث تحب أجسامنا التنظيم.

وأضافت الخبيرة أنه من المهم أن تدرب عقلك على الانتقال إلى نمط نوم مختلف، وحتى إذا استيقظت وأنت تشعر بالدوار وتميل إلى الاستلقاء مجدداً، فحاول مقاومة الإغراء لأن هذا يزيد من خطر تحوله إلى روتين ثابت.

البرودة

قال خبير النوم جيمس ويلسون: إنه يجب أن يركز الروتين الجيد لوقت النوم على خفض معدل ضربات القلب قليلاً عن طريق تمارين التنفس للشعور بالاسترخاء، وخفض حرارة الجسم الأساسية حتى تشعر بالبرودة، بما يساعد على النوم العميق.

اليوجا

أوضحت الدكتورة نيرينا راملاخان خبيرة النوم، أن أهم جانب في روتينها الليلي هو التأكد من أنها تشعر بالراحة والهدوء النفسي حتى تستغرق في النوم، لذلك تقوم بتمارين يوجا سريعة.

وتعتبر اليوجا أداة رائعة لأنها تهدئ الجهاز العصبي، وتقلل مشاعر التوتر من أحداث اليوم، ويمكن ممارستها لمدة خمس دقائق فقط، حيث إنها لا تحتاج إلى أي معدات.