«المزاج».. عدوى بين المراهقين

أبوظبي (الاتحاد)

وجدت دراسة بريطانية أن الحالة المزاجية تصبح متشابهة داخل الشبكة الاجتماعية المشتركة لا سيما بين الأصدقاء في سن المراهقة.

وتوصلت الدراسة التي أجرتها جامعتا أكسفورد وبرمنغهام، إلى أن المراهقين يمكنهم «التقاط» الحالة المزاجية من أصدقائهم، بل يبدو أن الحالة المزاجية السلبية تكون معدية أكثر من الإيجابية.

ووجد الباحثون أن الحالة المزاجية تصبح متشابهة بين المراهقين وأصدقائهم الذين يتسكعون معهم، ويميلون إلى تبني الحالة العصبية أو الغضب من أقرانهم أكثر من الذين يتمتعون بميل إلى المرح.

ونقل موقع «The Guardian»، عن الدكتور بير بلوك المشارك في الدراسة قوله إن الأفراد يتأثرون بما يشعر به الآخرون من حولهم، وعلى الرغم من أن كلا من الحالة المزاجية الإيجابية والسلبية مُعدية، فإن المزاج السيئ يكون أكثر قوة في التأثير والانتقال إلى الآخرين.

ومن ناحية أخرى، وجدت الدراسة أن الحالة المزاجية للشخص لا تحدد شعبيته، وأن المراهق لا يترك صديقه صاحب المزاج السيئ، ولكنه يحاول التأثير عليه بتبني مزاج مرح ومتفائل لإخراجه من بؤسه.