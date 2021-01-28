إيفا مينديز تتقبل انتقاد ابنتها

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت الممثلة الأميركية إيفا مينديز عن أنها قررت الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي منذ أن أخبرتها ابنتها الصغرى أنها تقضي وقتاً طويلاً على هاتفها.

ولم تنشر إيفا الأم لابنتين، ستة وأربعة أعوام من زوجها الممثل ريان جوسلينغ، أي منشور على إنستجرام منذ ما يقرب من شهر.

وشرحت الممثلة، البالغة من العمر 46 عاماً، لمعجبيها سبب تغيير نهجها في التواصل الاجتماعي حيث شاركت على إنستجرام لقطة شاشة لتغريدة كتبت فيها أنه يجب السماح للأطفال بانتقاد سلوكيات والديهم.

ونقل موقع «Indian Express» عن إيفا قولها إن ابنتها كانت تأخذ الأمر على محمل شخصي لأنها طفلة، لذلك على الآباء والأمهات توضيح سلوكياتهم لأطفالهم بأنها ليست موجهة ضدهم.

وأضافت أنها تحدثت مع ابنتها عندما أعربت الطفلة عن انزعاجها لأن أمها تقضي الكثير من الوقت أمام صفحات وسائل التواصل الاجتماعي على هاتفها، حيث اعتذرت إيفا ووعدتها بأن تنتبه لذلك، بعد أن أدركت أنها تتواجد في المنزل ولكنها ليست حاضرة الذهن مع ابنتيها.