داكوتا جونسون تتلقى علاجاًً نفسياًً

أبوظبي (الاتحاد)

اعترفت الممثلة الأميركية داكوتا جونسون بأنها تحصل على دورات في علم النفس عبر الإنترنت منذ بدء الإغلاق، وأنها ستظل على الأرجح تتلقى جلسات علاج، طالما أنها تعيش وتستمتع بالتعلم ومعرفة المزيد حول شخصيتها.

وقالت النجمة، في حديث في برنامج «درو باريمور شو»: «لقد كنت محظوظة للغاية لأنني محاطة بأشخاص شجعوني على التعمق في فهم نفسي، وحتى أثناء الحجر الصحي، اشتركت في عيادات علم النفس عبر الإنترنت لأنني لم أذهب إلى الكلية، لكنني انضممت إلى هذه الدورات الرائعة، وربما سأحصل على العلاج لبقية حياتي».

وذكر موقع «Female First»أن الممثلة، البالغة من العمر 31 عاماً، قد كشفت سابقاً عن أنها تعرضت لـ«نوبة ذعر» قبل أن تغني في فيلمها «صديقنا»، وشعرت بالرعب لدرجة أنها هربت من موقع التصوير وهي تحاول التأقلم مع المشهد.