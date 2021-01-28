جينيفر لوبيز.. تختبر نفسها

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت المغنية والممثلة وكاتبة الأغاني والاستعراضية الأميركية جينيفر لوبيز عن أنها اختبرت مشاعر تقدير حب نفسها، واعترفت بأنها عانت من افتقاد حب الذات في الماضي، وحصلت على دورات لتحب نفسها حالياً بشكل مرضي.

وأضافت أنه يجب أن يكون هناك مدرسة كاملة لتعليم الأطفال كيف يحبون أنفسهم بشكل صحيح، حيث إنها في أواخر الثلاثينيات من عمرها تسمع الكثير من الحديث عن حب الذات وتعتقد بأنها بالفعل تحب نفسها، ولكنها كانت تفعل الكثير من الأشياء التي لا تدل على ذلك.

ووفقًا لتقرير نشره موقع «Insider» فإن جينيفر، البالغة 51 عاما، لم تفهم تعبير حب الذات، واستغرق الأمر وقتاً حتى تستوعبه، بل إنها ترى أنه يشبه الرحلة التي ما زالت مستمرة.