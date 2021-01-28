تخلص من «إرهاق المعرفة»

القاهرة (الاتحاد)

أكد مارك ساتا الأستاذ المساعد في قسم الفلسفة بجامعة واين ستيت الأميركية، أن استقبال المعلومات والأخبار باستمرار بشكل كبير، يجعل الكثيرين يشعرون بالإرهاق الشديد ويستنفد طاقتهم، وأوضح أسبابها ودعا إلى تجنبها، ومن أهمها عدم اليقين، حيث كان العام الجاري مليئاً بعدم اليقين، لاسيما بسبب تفشي جائحة «كورونا»، وعدم اليقين بشأن أفضل الممارسات الصحية وما سيحدث في المستقبل، وهو ما يؤدي إلى الإجهاد، إذ نميل إلى ما هو مُخطط ومتوقع.

ومع توافر المعلومات بسهولة على المواقع الإخبارية أو وسائل التواصل الاجتماعي، يجد الكثير من الناس المزيد من التضارب والحيرة وعدم اليقين دون العثور على إجابات.

وأضاف: كما قال خبير الشطرنج غاري كاسباروف، إن الهدف من الدعاية الحديثة ليس فقط التضليل أو فرض أجندة مخطط لها، بل استنفاد تفكيرك النقدي واستبعاد الحقائق، بما يسبب الإرهاق للذهن، ويجعل من الصعب دحض العديد من الأكاذيب؛ لأن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً ومجهوداً ذهنياً.

وأخيراً، يوصي مارك بتعلم التعايش مع المعلومات المحدودة وغير الكاملة، إذ إنه لا يوجد أحد لديه الوقت لفحص مدى صحة المعلومات كافة.