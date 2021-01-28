إطعام الأسود في «سفاري العين» الأفريقية

العين (الاتحاد) - في مغامرة فريدة من نوعها برفقة ملوك الحيوانات المفترسة تطلق حديقة الحيوانات بالعين، غدا الجمعة، تجربة إطعام الأسود في السفاري التي تتميز عن التجارب المشابهة بترك الأسود حرة طليقة ودخول الزوار إلى الأقفاص.

وقال عمر محمد العامري مدير إدارة العمليات في حديقة الحيوانات بالعين: اعتاد الزوار على مشاهدة الأسود وإطعامها وهي في معارضها، أما هذه المرة فجميع الموازين ستختلف في مغامرة مفعمة بالشغف والتحدي، فسيدخل الزوار في القفص وبأعلى معايير الأمن والسلامة، بينما ستظل الأسود طليقة وحرة في تجوالها حول القفص ومشاهدة الزوار والالتفاف حولهم وهم يناولونها قطع اللحم المفضلة لديها.

وعن تفاصيل التجربة أضاف: «سيذهب الزوار في رحلة مثيرة برفقة وإشراف أمهر المرشدين السياحيين الإماراتيين إلى منطقة الأسود على متن مركبة سفاري تتميز بجميع معايير الأمن والسلامة صممت خصيصًا لهذا الغرض، وبعدد لا يزيد على 4 أشخاص يعيشون معاً فرصة الاقتراب من الأسود في القفص الشبكي المثبت على قاعدة المركبة، التي ستستقر على منطقة مرتفعة، مسطحة وآمنة للاستمتاع بإطلالة مميزة تكشف مساحات الحديقة الشاسعة».

وأشار إلى أنه بعد استقرار المركبة في المكان المخصص تنطلق الأسود للتجول في المنطقة حيث تقترب لتتفحص المركبة عن كثب، فيما يتمتع الزوار بهذا الاقتراب الفريد والنادر من نوعه يراقبون الأسود من خلال القفص الشبكي، وفي مغامرة لا تنسى ستتاح لهم فرصة تقديم الطعام لملوك الغابة باستخدام ملاقط الطعام عبر الشبك ورؤيتها وهي تفترس وجبتها الطازجة.