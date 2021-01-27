أغنى رجل في المكسيك يتلقى العلاج بعد إصابته بـ«كورونا»

قال المتحدث باسم رجل الأعمال المكسيكي كارلوس سليم، الأربعاء، إن الأخير لا يزال يعالج في مستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويتلقى قطب الاتصالات، البالغ من العمر 80 عاماً، العلاج في المعهد الوطني للتغذية، وهو مركز للصحة العامة في العاصمة مكسيكو سيتي، منذ أن أكد نجله يوم الاثنين أن الفحوص أثبتت إصابته بالفيروس.

وأضاف المتحدث أرتورو إلياس «إنه في المستشفى للخضوع للتحاليل والمتابعة، لكنه يتحسن بشكل جيد».

وسليم، وهو مكسيكي من أصل لبناني، أغنى رجل في المكسيك، وهو أحد أغنى أثرياء العالم. وتملك عائلته أكبر مزود مكسيكي لخدمات الاتصالات، وتشمل عملياتها خدمات الهاتف المحمول والثابت والخدمات اللاسلكية والإنترنت.

وسبق أن صنف سليم بوصفه أغنى رجل في العالم.