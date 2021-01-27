في حفل توزيع جوائز «العين السينمائي».. الصقر الخليجي لـ«سيدة البحر» و«أثل» أفضل فيلم

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

حصد الفيلم السعودي «سيدة البحر» للمخرجة شهد أمين الجائزة الكبرى أفضل فيلم في مسابقة «الصقر الخليجي الطويل»، فيما نال الفيلم الإماراتي «أثل» جائزة أفضل فيلم في مسابقة «الصقر الإماراتي القصير»، في مهرجان «العين السينمائي» الذي اختتم فعاليات دورته الثالثة، مساء أمس، في قلعة الجاهلي بمدينة العين، برعاية معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبحضور معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان.

وأعلن بسام الزاودي رئيس لجنة مسابقة الصقر الخليجي للأفلام الطويلة والقصيرة للإعلان عن أسماء الفائزين: مسابقة الصقر الخليجي الطويل، خطف الجائزة الأولى فيلم «سيدة البحر» للمخرجة السعودية شهد أمين، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم «المرشحة المثالية» للمخرجة السعودية هيفاء المنصور، فيما نال جائزة فريد رمضان لأفضل سيناريو فيلم «سيدة البحر» للمخرجة شهد أمين، أما مسابقة «الصقر الخليجي القصير»، فنال جائزة أفضل فيلم «ببن. بي. ك» للمخرج يوسف العبد لله، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم «الحاكم» للمخرج جعفر محمد حسن.

سعيد بن طحنون يسلم جوائز الفائزين في المهرجان

أما الكاتب محمد حسن أحمد رئيس لجنة تحكيم مسابقة «الصقر الإماراتي القصير» و«اصنع فيلمك في زمن كورونا»، فقد أعلن جوائز الأفلام الفائزة، وهي جائزة أفضل فيلم في «اصنع فيلمك في زمن كورونا»، وذهبت إلى فيلم «عابد» للمخرج مدحت عبد الله، وجاءت جائزة لجنة التحكيم لفيلم «حجر منزلي» للمخرج أحمد خطاب، وشهادة تقدير لفيلم «المفصل» للمخرج ايفور غراسيس.

أفضل فيلم

أما مسابقة الصقر الإماراتي القصير، فحصد فيلم «أثل» للمخرجة الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان جائزة أفضل فيلم، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم «النبتة» للمخرجة حمدة المدفع، بالإضافة لشهادتين تقديريتين لكل من فيلم «ثم ماذا بعد» للمخرج حمد صغران، وفيلم «ماذا لو» للمخرج مرسال الشامسي.

وسلم قاسم السليمي جوائز مسابقة الصقر لأفلام الطلبة، وذهبت جائزة أفضل فيلم لـ «ألبوم» للمخرج علي لاري، فيما حصل فيلم «ريحة أبوي» للمخرجة فوزية محمد على جائزة لجنة التحكيم..

وفي مسابقة الصقر لأفلام المقيمين، ذهبت جائزة أفضل فيلم لـ«تألق ابتدائي» للمخرج ليوم يونغمين وونغ، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم 10 للمخرج محمد سمير.

منصور الفيلي يتسلم جائزة فيلم «أثل»

جهد خلاق

وبمناسبة ختام المهرجان، قال عامر سالمين المري، مؤسس ومدير المهرجان: على مدى 5 أيام، استمتع وشاهد ضيوف وجمهور «العين السينمائي» 85 فيلماً متنوعاً من ثقافات وبلدان مختلفة، وكانت الفعاليات والمبادرات والاتفاقيات وعروض الأفلام المنتقاة في الدورة الثالثة من المهرجان هي التي تتحدث عما بذلناه من جهد خلاق لكي تصلوا إلينا ونحن في قمة جاهزيتنا، فكنا جميعاً على موعد مع أفلام جديدة تختصر إيقاع الزمن بحرفية تامة، وقد عرفنا كيف نرصد معاً التفاصيل التي تهز القلوب ونحن نتشارك جميعاً في معانٍ إنسانية راقية.

«ليكن خيارك التطعيم»

في ختام المهرجان، أطلق «العين السينمائي»، حملة بعنوان «ليكن خيارك التطعيم».. للتوعية بأهمية أخذ اللقاح؛ لأنه الحل لوقاية النفس والمجتمع، والوسيلة الأسرع للتصدي لجائحة «كورونا»، ولتعود الحياة لطبيعتها من جديد.