مهرجان للسيارات الكلاسيكية على شاطئ خورفكان

الشارقة (الاتحاد)- تطلق هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بعد غد (الجمعة) مهرجان السيارات الكلاسيكية بالتعاون مع نادي الشارقة للسيارات القديمة، حيث ينظم المهرجان في عطلة نهاية الأسبوع لتستضيفه في كل أسبوع وجهة من أبرز وجهات (شروق) السياحية والترفيهية.

وينطلق المهرجان الذي يشهد عرض أكثر من 50 سيارة كلاسيكية، من شاطئ خورفكان، ليطوف بعد ذلك في مختلف مناطق الإمارة، ثم يصل إلى نزل البداير في 19 فبراير المقبل على أن تكون محطته الثالثة فندق "ذا تشيدي البيت" في 26 مارس المقبل، ليختتم جولته في جزيرة العلم 2 أبريل المقبل، حيث يفتح المعرض أبوابه للجمهور مجاناً بين الساعة 1:00 و6:00 مساءً.

ويوفر المهرجان لهواة جمع السيارات الكلاسيكية وعشاقها منصةً للالتقاء والتواصل وتبادل التجارب، حيث سيعرض سيارات قديمة يعود تاريخ إنتاجها إلى أوائل القرن العشرين، كما يتيح الفرصة للزوار للاستمتاع بوجهات (شروق) وما توفره من مناطق ألعاب ومرافق وفعاليات ترفيهية تناسب جميع أفراد العائلة.

وأكدت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) التزامها خلال فعاليات المهرجان بجميع الإجراءات الاحترازية ولوائح الصحة والسلامة المتبعة في الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا.

أحمد عبيد القصير

وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي للعمليات في (شروق): تحرص الهيئة على تنظيم معرض متميز للسيارات الكلاسيكية، وخاصة أن الشارقة تعتبر واحدة من أكبر الأسواق التي تستقطب هواة جمع السيارات على مستوى الدولة والمنطقة، حيث سيعرض المهرجان مجموعةً نادرة من السيارات الكلاسيكية، في عدد من أبرز وجهاتنا السياحية التي اخترناها لاستضافة المهرجان بما يضمن لزواره تجربة فريدة وممتعة.

علي أحمد أبو الزود

ورحّب الدكتور علي أحمد أبو الزود رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة، بالتعاون المثمر مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير " شروق" مشيداً بدورها الفاعل في تعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة استثمارية وسياحية وتجارية، لافتاً إلى أن فعالية مهرجان السيارات الكلاسيكية هي عبارة عن فرصة استثنائية يستطيع من خلالها المهتمون بهذا النوع من الرياضات مشاهدة موديلات فئاتهم المفضلة من السيارات القديمة، خاصة أن هناك سيارات نادرة جداً، تعتبر بمثابة تحف فنية، يعود تصنيعها إلى أعرق وأكبر شركات صناعة السيارات في العالم، التي لا تقدّر قيمتها بثمن بالنسبة إلى أصحابها وعشاقها على حدٍّ سواء.