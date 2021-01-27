«كيدزنيشن».. قرية المهارات

هناء الحمادي (أبوظبي)

تحرص قرية الطفل، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد في الوثبة، على منح الأطفال فرصة اكتشاف المزيد من المهارات عبر أنشطة تفاعلية في قلب المهرجان، حيث تتضمن منطقة كيدزنيشن الكثير من الورش التعليمية والتوعوية، لإكساب الأطفال المزيد من المهارات والخبرات طوال الـ90 يوماً، حيث تستقبل الأطفال بمختلف الأعمار مع أولياء أمورهم، وتؤهلهم للعمل الجماعي، وسط ضحكاتهم التي تملأ أرجاء المكان، وما بين اللعب واكتساب الخبرة، يعمل كل المشاركين من الأطفال على اكتشاف مهاراتهم في قرية الأطفال.

وتشهد قرية الأطفال «كيدزنيشن» في مهرجان الشيخ زايد حضوراً كبيراً من الأطفال وذويهم، لما تضم من عشرات الألعاب التفاعلية التي خصصت للأطفال بإطار ترفيهي، حيث تختزل في نشاطاتها ومرافقها جوانب تعليمية وتثقيفية متعددة، وتضم مجموعة كبيرة من ورش العمل التي تشجع الأطفال على تنمية مهاراتهم واستكشاف مواهبهم، وتنمي لديهم الحس الإبداعي وروح العمل الجماعي ضمن أجواء أسرية بامتياز، وتكتظ «كيدزنيشن» بالكثير من الورش التي تمنح الأطفال فرصاً متميزة للتفاعل واكتشاف الذات.

ورشة غسيل السيارات

وفي ساحة قرية الأطفال تقف سيارة حمراء وضعت من أجل أن يتسارع الصغار لتنظيفها بالماء والصابون، يقول

عبدالرحمن عدنان المشرف على ورشة غسيل السيارات «إن تجربة غسيل السيارات من أجمل الورش التي يتهافت الصغار على المشاركة فيها بمختلف الأعمار، حيث يتنافسون فيما بينهم من ينتهي من عمله خلال دقائق معدودة، وغالباً ما تحتوي تلك الورش على مسابقات وأنشطة مختلفة».

ويضيف: المكان مفتوح طوال اليوم للأطفال الصغار للمشاركة في غسيل السيارة التي غالباً ما تكون أدوات الغسيل هي الماء والصابون وقطعة من الإسفنج لتنظيف السيارة، ويتخلل ذلك المزيد من المسابقات الثقافية لتحفيز الأطفال على المشاركة وسط أجواء من السعادة والفرح، مؤكداً أن الورشة تستقطب كل يوم أعداداً كبيرة من الأطفال للمشاركة في اكتساب مهارة وخبرة في ورشة «غسيل السيارة».

مهارة وخبرة

وتتعالى ضحكات الطفلة اليازية محمد(10 سنوات) وهي تمسك بالإسفنجة لتسبق أخيها الصغير في غسيل السيارة، وتقول: المكان جميل، وورش الغسيل لفتت انتباهي فأحببت المشاركة في غسيل السيارة مع أخي الأصغر، مؤكدة: جميل أن نتعرف على مهارة غسيل السيارة، حيث خلال زيارتي للمهرجان شاركت في الكثير من الورش الجميلة التي نظمت في ساحة كيدزنيشن.

ويشارك أخوها الأصغر سالم محمد(9 سنوات) واصفاً مشاركته: التدرب على غسيل السيارة فرصة جميلة بالنسبة لي، حيث تعرفت على أساسيات غسيل السيارة وفرصة جميلة عند عودتي للمنزل أن أساعد والدي في غسيل سيارته، داعياً جميع الأطفال للمشاركة في الورش التوعوية والتعليمية التي تنظم في المهرجان، فهي فرصة لاكتسابهم الكثير من المهارات والخبرة، وروح العمل الجماعي والتعاون.



روح التعاون

وتلفت بدرية عبيد (ربة أسرة) التي حضرت برفقة أبنائها إلى أن مهرجان الشيخ زايد فرصة ليتعلم الأطفال الكثير من المهارات والتعرف على الكثير من الورش التعليمية التوعوية، وأن ورشة غسيل السيارات فرصة لأبنائي ليتعلموا غسيل السيارة لوحدهم وكيفية مسك خرطوم الماء لغسل السيارة، ولاحظت خلال الورشة روح التعاون والسعادة لأبنائي أثناء الغسيل مؤكدة: خلال زيارتي المستمرة للمهرجان دائماً ما أسعى لمشاركة أبنائي في الكثير من الفعاليات التي تنظم ضمن مهرجان الشيخ زايد، باعتباره مكاناً يضم الكثير من العادات والتقاليد والمعلومات العلمية والتوعوية للصغار.

أجواء عائلية

وتحدث محمد المرزوقي (موظف) برفقة أفراد أسرته عن اهتمامه بقضاء بعض الوقت مع أطفاله داخل قرية اللعب التي تضم مجموعة متميزة من الفقرات الترفيهية، واعتبر أن التواجد في مكان مفتوح مثل مهرجان الشيخ زايد، يجعل للاستمتاع العائلي طعماً آخر. وقال إنه مسرور بتوافر الفرص للاستمتاع بوقت أطول مع أبنائه، وهم يشاركون في فعاليات وورش كيدزنيشن.

تعلم وتعرف

وقال الطفل محمد سالم إنه يشعر بالراحة ضمن أجواء مهرجان الشيخ زايد، لأن المكان جميل ومتسع وبه الكثير من الموسيقى التراثية، واعتبر أن اللعب في قرية الأطفال لا يشبه اللعب في أي مكان آخر؛ لأن الهدف هنا هو التعلم والتعرف إلى تراث الإمارات وحضارات الشعوب.

خبرات جديدة

الطفل خليفة التميمي «13 عاماً» يزور كل مرة منطقة الألعاب لخوض كل الفقرات التعليمية والترفيهية بداخلها، وهو يأتي برفقة أسرته للمشاركة في الورش التعليمية التي يتعلم خلالها مهارات وخبرات جديدة لم يكن يعرفها من قبل. وأشار إلى إعجابه بالورش المتعددة التي تنظم في ساحة كيدزنيشن، وهي فرصة للأطفال بمختلف الأعمار للمشاركة في الورش التثقيفية.

ورش تعليمية

يحظى زوار المهرجان من الأطفال باهتمام خاص، حيث بالقرب من البوابة 3 تم تخصيص قرية الأطفال (كيدز نيشن) لهم، وتتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات التعليمية والترفيهية والتثقيفية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ورش العمل التعليمية التي تشجع الأطفال على تنمية مهاراتهم واستكشاف مواهبهم، وتنمي لديهم الحس الإبداعي وروح العمل الجماعي.