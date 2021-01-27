منافسة "تيك توك" المحتملة.. "يوتيوب شورتس" تحقق نسب مشاهدة مرتفعة

أعلنت رئيسة شبكة "يوتيوب" إن مقاطع الفيديو القصيرة على منصة "يوتيوب شورتس" التي يتوقع أن تنافس "تيك توك"، حظيت بنحو 3,5 مليار مشاهدة يومياً في الهند، حيث يتم اختبارها في مرحلة تجريبية.

وأوضحت سوزان وجيسكي في رسالة فصّلت فيها أولوياتها لسنة 2021 أن "مقاطع الفيديو القصيرة عبر "يوتيوب شورتس" تحصد يومياً رقماً كبيراً جداً من المشاهدات اليومية يبلغ 3,5 مليارات".

وأضافت "نتطلع إلى إطلاق شورت في المزيد من الأسواق هذا العام".

وكانت "يوتيوب" التابعة لشركة "جوجل" العملاقة لمحركات البحث كشفت في منتصف سبتمبر الفائت الخطوط العريضة لـ"شورتس" واصفة إياها بأنها "طريقة جديدة لتعبير المستخدمين عن أنفسهم في 15 ثانية أو أقل".

ولا يمكن في الوقت الراهن الوصول إلا في الهند إلى هذه الأداة المدمجة مباشرة ضمن "يوتيوب"، إذ لا تزال في مرحلة التطوير.

وتعتزم "جوجل" من خلال الاستثمار في مجال مقاطع الفيديو الخفيفة منافسة "تيك توك"، أحد التطبيقات المفضلة لدى مستخدمي الإنترنت الشباب والذي يبلغ عدد مستخدميه في أنحاء العالم 700 مليون.



كذلك دخلت "انستغرام" التابعة لمجموعة "فيسبوك" مجال مقاطع الفيديو القصيرة من خلال تطبيق "ريلز" الذي ظهر للمرة الأولى في أغسطس.

وفي نوفمبر، أُطلق تطبيق "سنابتشات سبوتلايت"، وهو عبارة عن شبكة للمحتوى الذي ينتجه المستخدمون.



