ضابط شرطة يسرق متجر جواهر في ألمانيا

ألقت السلطات الألمانية القبض على ضابط شرطة بتهمة اقتحام متجر وسرقة جواهر في ولاية بافاريا الواقعة جنوبي ألمانيا.

وقالت الشرطة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الضابط، البالغ من العمر 30 عاماً، متهم أيضاً بسرقة هاتف ذكي وسيارة في بلدة «بامبرج» البافارية قبل اقتحام المتجر وسرقته.

وتشتبه السلطات في أن الضابط وشريكه اقتحما المتجر بالسيارة، وحطما واجهته، ثم سرقا جواهر تقدر قيمتها بمئات آلاف اليورو.

وفر الجانيان في سيارة أخرى، مستخدمين صفارات الإنذار التابعة للشرطة.

ويُشتبه في أنهما سرقا السيارة الأولى والهاتف بعد أن زعما أنهم يريدان شراءهما عبر منصة على «الإنترنت».

واستخدمت الشرطة البيانات من منصة الشراء عبر «الإنترنت» لتعقب المشتبه بهما.

وقالت الشرطة، إن الضابط اعتقل في 19 يناير الجاري أثناء محاولته بيع الهاتف في محطة قطار في برلين، واعتقل شريكه في الجريمة بعد ذلك بوقت قصير. ويقبع كلاهما حالياً في السجن الاحتياطي في بامبرج.