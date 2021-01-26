«العين السينمائي» يطلق برنامجاً وطنياً لصناعة الأفلام

تامر عبد الحميد (العين)

أطلق مهرجان العين السينمائي أمس ضمن فعاليات يومه الرابع «البرنامج الوطني لصناعة الأفلام» بالتعاون مع «سينما فيجن فيلمز»، الذي أعلن عن تفاصيله مؤسس ومدير المهرجان عامر سالمين المري، والذي يفتح بابه للتسجيل، من 7 فبراير حتى 10 أبريل المقبل، على موقع

national.film.program@alainfilnfest.com، ليتسنى للمواهب المشاركة اختيارهم واختيار أعمالهم التي سيتم تنفيذها لعرضها على شاشات «العين السينمائي» في دورته الرابعة 2022.

ويقدم «البرنامج الوطني لصناعة الأفلام» لمشتركيه معرفة نظرية وعملية تغذي روح الإبداع والشغف لديهم من أجل صناعة أفلام سينمائية مميزة، ويضم البرنامج نخبة من الأكاديميين المحترفين، حيث سيعتمد البرنامج بمختلف مراحله على درجة عالية من الحرفية في تعليم الأسس والقواعد التي تمكن المواهب من الانتقال من الهواية إلى الاحتراف سواء في مجال صناعة الأفلام أو في مجال التمثيل.

عامر سالمين

كفاءة عالية

وأوضح عامر سالمين أن البرنامج يهدف إلى اكتشاف المواهب الإماراتية المبدعة في مجال السينما، وصقلها، وتأسيس جيل سينمائي ذي كفاءة عالية، من خلال إنتاج أفلام قصيرة وأفلام طويلة بمحتوى محلي وبمواصفات عالمية، إلى جانب اكتشاف مواهب في التمثيل ومساعدتها على الوصول للاحتراف، وتعزيز التواصل الثقافي المعرفي الإماراتي مع العالم.

وأوضح أن البرنامج بمثابة أكاديمية متخصصة، لوضع الأسس والقواعد السينمائية لأصحاب المواهب في مجال «الفن السابع»، حيث ينقسم البرنامج إلى دورات، منها إعداد صانع الأفلام، والتي تتطلب الإلمام بالعديد من العناصر المكونة للفيلم كالإخراج والتصوير والإضاءة والصوت، وهذه العناصر سبتم تلقينها للمشاركين نظرياً وكذلك تطبيقياً على مدار العام لتمكين المشاركين من الفهم العميق لأبجديات ومراحل صناعة الأفلام، لافتاً إلى أن شروط الالتحاق بها عمر 18 إلى 35 سنة، وتحتوي مراحل البرنامج على القسم النظري، السيناريو، التصوير، الإضاءة، الإخراج، المونتاج، تصحيح الألوان، الإنتاج، وتدريب المشاركين على تصوير الأفلام السينمائية الطويلة والقصيرة التي تنتج في الإمارات من قبل محترفين.

مهرجانات دولية

ونوه إلى أن كل مشترك سيتم اختياره ضمن البرنامج، سيصنع فيلمين قصيراً وطويلاً بإشراف أساتذة ومخرجين ومحترفين، وسيتم عرض هذه الأفلام في مهرجان «العين السينمائي» ومن ثمة المشاركة في المهرجانات الدولية، إلى جانب ابتعاث خريجي البرنامج للدراسة بمؤسسات أكاديمية عريقة متخصصة في السينما والإعلام لاكتساب الخبرات والمعرفة. وأشار إلى أن القسم الآخر من البرنامج هو إعداد الممثل، فالتمثيل هو أحد الركائز الأساسية للعمل السينمائي، والموهبة وحدها لا تكفي لصناعة ممثل محترف، إذ يحتاج الممثل الموهوب إلى معرفة حقيقية وعميقة بآليات التمثيل السينمائي والتدرب على اكتسابها، وهو ما سيتمكن منه كل مشارك، حيث سيتم اختيار عدد من المشاركين ممن لهم الموهبة والاستعداد والجدية، ثم تعريفهم على بعض المفاهيم والمعلومات النظرية عن التمثيل السينمائي ومقارنته بالتمثيل المسرحي والتمثيل التلفزيوني.

ٌإعداد الممثل

قال عامر سالمين: سيكتسب كل مشارك في دورة إعداد الممثل مهارات الجسد والحركة والتركيز والسيطرة التامة أثناء الأداء، والإلقاء (تنفس وصوت) وسلامة النطق والخيال والقدرة على التأثر والتأثير، وتمارين ثنائية وجماعية في تنفيذ مشاهد سينمائية مبدئية، والمشاركة مع ممثل محترف كضيف على المجموعة، لتنفيذ مشاهد تمثيلية احترافية.