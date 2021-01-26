نجوم الغانم: المهرجان انتعاشة للسينما

العين (الاتحاد)

عبرت المخرجة الإماراتية نجوم الغانم عن سعادتها البالغة لتواجدها في الدورة الثالثة من مهرجان «العين السينمائي» الذي يحتفي بتكريم الرواد في عالم «الفن السابع»، ودعم سينما الشباب وعرض إبداعاتهم على شاشاته، رغم الصعوبات التي يعانيها المجال السينمائي بسبب أزمة «كوفيد- 19»، معبرة أيضاً عن امتنانها بتكريمها في حفل افتتاح المهرجان ضمن جائزة «إنجازات الفنانين»، الأمر الذي يعطيها الحافز الأكبر لتقديم أعمال محلية ترقى بالمستوى من الناحية الفنية والإخراجية.

وأشادت الغانم بإدارة «العين السينمائي» التي استطاعت إقامة المهرجان في مدينة العين العريقة رغم الأزمة التي نعانيها، وفتح أبوابه ونوافذه لصناع السينما من كل مكان لكي يعانقوا الجمال على أرض الحضارة والتاريخ والتراث، وقالت: من الصعب وفي هذا الوقت بالتحديد، ونحن نواجه جائحة «كورونا»، إقامة فعاليات فنية، خصوصاً مع تأجيل وإلغاء مهرجانات عربية وعالمية، ولكن رغم الصعوبات، فإننا استطعنا في دولة الإمارات تخطي بعضها بسبب جهود الدولة، والجهود الفردية الأخرى بالالتزام بالقوانين والإجراءات الاحترازية والوقائية، وحتى الآن لا زلنا نواجه صعوبات أخرى، والتي نتمنى أن يتم نتجاوزها هي أيضاً، وخاصة العقبات التي تواجه إنتاج الأفلام السينمائية بالتحديد، التي تأثرت كثيراً العام الماضي، بسبب «كورونا»، مع تأجيل وإيقاف تصوير الأفلام للحرص على سلامة فريق عملها، متمنية أن تنتهي هذه الأزمة في 2021، بكل تحدياتها ومشاكلها، ويكتب لصناع السينما بالبدء في تنفيذ أعمالهم لترى النور قريباً ويستمتع بها الجمهور العاشق لـ«الفن السابع».

عودة مبدئية

ولفتت الغانم إلى أن «العين السينمائي» جاء تنظيمه وإقامته ليكون بمثابة العودة المبدئية للسينما من جديد، وقالت: الحرص على تنظيم هذه التظاهرة الفنية، أمر يحترم للمشروع الثقافي والفني، وأعتز كثيراً بإدارة المهرجان على جهودهم وكل من يقفون وراء هذا العرس السينمائي المحلي الخليجي الذي واجه «كورونا» من أجل الحضور السينمائي، وكذلك تحية لإصرار صناع السينما الشباب الذين لم توقفهم هذه الظروف الصعبة عن إظهار إبداعاتهم وإنتاج أعمالهم السينمائية والمشاركة بها.

حراك فني

وأكدت الغانم أن قيمة «العين السينمائي» تبرز في الوقت الحاضر في إحداث حراك فني حقيقي في المنطقة، من خلال مواصلة التعاون مع المهرجانات الخليجية والعربية والعالمية، لدعم سينما الشباب في سبيل إبراز المواهب التي تمتلك القدرة على المنافسة في عالم السينما والإنتاجات الفنية.