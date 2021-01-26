12 ورشة لسلامة الطفل

الشارقة (الاتحاد)

نظّمت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، 12 ورشة عمل توعوية، حضرها أكثر من 830 طفلاً ويافعاً وأكثر من 120 من أولياء الأمور، بإجمالي 950 مشاركاً، بهدف رفع وعيهم بأبرز مهددات السلامة.

وعالجت سلسلة ورش «سلامة الطفل» لهذا الشهر عدة موضوعات، أبرزها: حقوق الطفل، والأمن الإلكتروني، والإسعافات الأولية، ومهارات ضبط الانفعالات لدى الأطفال، وأمن وسلامة الأطفال، إلى جانب التعامل مع الغرباء.

وتماشياً مع إجراءات التباعد الاجتماعي المعتمدة، وحرصاً على وقاية المشاركين وحماية صحتهم، تقام الورش جميعها عبر برامج الاتصال المرئي وعبر حسابات إدارة سلامة الطفل على وسائل التواصل الاجتماعي (‏‭@‬childsafetyuae)‬. وحول الهدف من الورش، قالت هنادي صالح اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل: الحفاظ على سلامة الأطفال وأمنهم يبدأ من المعرفة والوعي بما يمكن أن يتعرضوا إليه، وكيف يمكن تجنب ذلك، وما هي الأساليب الأنسب لمعالجة الصغار في حال تعرضوا لأذى نفسي أو جسدي أو ذهني، لهذا نواصل عقد الورش ونركز في كل مرحلة على ظاهرة معينة، استجابةً للمتغيرات التي يشهدها العصر.