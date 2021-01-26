فرشاة الأسنان مصدر للعدوى

القاهرة (الاتحاد)

لأن فيروس كورونا ينتشر بسهولة، يجب اتخاذ كل إجراء ممكن لحماية نفسك من العدوى، حيث وجد أحدث الأبحاث طريقة بسيطة تجعلك آمناً من الإصابة وهي تطهير فرشاة أسنانك.

فقد اكتشف باحثون برازيليون أن تلك العادة البسيطة قد تحميك من التقاط عدوى الفيروس، لأن هناك كميات كبيرة منه قد تنتقل إلى فمك، ويمكن لفرشاة الأسنان غير المطهرة أن تؤدي إلى انتشار الفيروس.

وخلص الباحثون إلى أن فرش الأسنان تعمل كمستودع للكائنات الحية الدقيقة، وتؤدي إلى انتقال الأمراض، بما يبعث القلق بشكل خاص أثناء جائحة كورونا.

وذكر موقع «MSN» أن دراسة سابقة وجدت أنه يمكن العثور على كميات فيروسية عالية في اللعاب والبلعوم الأنفي والفموي، حتى في المرضى الذين لا يعانون من أعراض. وأوضح الباحثون أن تطهير فرش الأسنان مهم للغاية، ويجب استخدام غسولات الفم باستمرار لأنها تقلل من إمكانية حمل فيروس كورونا في اللعاب وانتقاله.