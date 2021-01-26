قصي خولي.. إرهابي في «السراب»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشف الفنان السوري قصي خولي عن ملامح شخصيته في فيلم «السراب»، حيث يجسد شخصية قائد إحدى الجماعات التكفيرية، ويرتكب العديد من الجرائم والتفجيرات.

الفيلم مأخوذ من ملفات المخابرات المصرية، وتدور أحداثه حول استعادة ضابط بالجيش المصري لأحد المواطنين تم اختطافه على يد الجماعة الإرهابية.

ويتناول العمل تفاصيل الضربة الجوية التي شنها الجيش المصري ضد الجماعات التكفيرية، تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته آسر ياسين، ومحمود عبد المغني.

ويخوض خولي السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «عشرين عشرين»، والذي تأجل عرضه العام الماضي، ويجسد شخصية زعيم المافيا يسعى للسيطرة على الأنشطة التجارية بطرق غير مشروعة، تأليف نادين جابر وبلال شحادات وإخراج فيليب أسمر، ويشارك في بطولته رامي عياش، ونادين نسيب نجيم.

من جانب آخر أعرب قصي عن سعادته برد الفعل الإيجابي حول دوره في المسلسل الشامي «لا حكم عليه»، وشخصية الشاب الذي يحكم عليه بالمؤبد لاتهامه بقتل أمه وزوجها، وبعد قضاء 5 أعوام في السجن، تظهر براءته.