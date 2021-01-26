منة شلبي: السينما أبعدتني عن الدراما

محمد قناوي (القاهرة)

أكدت منة شلبي على أن غيابها عن دراما التليفزيون هذا العام، بسبب التركيز على تقديم أعمال سينمائية خلال الفترة المقبلة، ولأنها تفضلها أكثر.

وقالت لـ«الاتحاد»: رغم أن جمهور الدراما كبير وعريض، إلا أنني أرى أن السينما هي الميراث الحقيقي والتاريخ الذي يتركه الفنان ليظل موجوداً، وتتيح له تقديم أعمال أكثر أهمية وتناقش قضايا مختلفة.

وأضافت أنها ستكتفي في الدراما بتقديم أعمال قصيرة تشبه الأفلام ويتم عرضها على المنصات الإلكترونية، مشيرة إلى أن لها تجربتين، الأولى حلقات «في كل أسبوع يوم جمعة»، والثانية قصة من حكايات مسلسل «نمرة أثنين»، واللذان عرضا على منصة «شاهد».

وترى أن المنصات هي المستقبل للدراما بصفة عامة، فالجمهور أصبح لا يطيق متابعة عمل من ثلاثين حلقة بسبب ضغوطات الحياة، موضحة أنها تشارك في فيلم «الجريمة»، مع أحمد عز وإخراج شريف عرفة.