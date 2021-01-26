قاعة تسلم جوائز نوبل تتحول لمقر تطعيم بلقاح كورونا

قالت مسؤولة في بلدية العاصمة السويدية ستوكهولم، إن القاعة الزرقاء التي يتسلم فيها أبرز العلماء والسياسيين جائزة نوبل ستُستخدم لتطعيم سكان المدينة بلقاحات الوقاية من مرض كوفيد-19.

تبلغ مساحة القاعة 1500 متر مربع وهي نموذجية لإقامة مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت آنا كونيج يالمير، المسؤولة المالية في بلدية ستوكهولم، إن "عملية التطعيم لها متطلبات كثيرة. القاعات الرياضية والبنايات الكبيرة مثل القاعة الزرقاء مناسبة لتنفيذ عمليات تطعيم آمنة من نقل العدوى".

ومعدل الوفيات بكورونا في السويد أعلى عدة مرات من مثيله في الدول المجاورة بشمال أوروبا وتخطى 11 ألفاً، لكنه أقل من عدة بلدان أوروبية اختارت فرض إجراءات العزل العام التي لم تفرضها السويد.

وتسببت جائحة كورونا في إلغاء حفل تسليم جوائز نوبل العام الماضي للمرة الأولى منذ العام 1956.