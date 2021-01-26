«مركز الفنون» يطلق مهرجان برزخ 1 فبراير

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي عن انطلاق النسخة السنوية الخامسة من مهرجان برزخ، الذي سيتضمن ثلاث أمسيات ستُبث فعالياتها عبر الإنترنت في 1 و3 و6 فبراير.

ويقام المهرجان هذا العام تحت شعار «الجسر» بمشاركة ثلاثة من أشهر الفرق الموسيقية العالمية، بالتزامن مع الاحتفال بـ «شهر تاريخ السود» الذي يصادف شهر فبراير في كل عام.

وتشمل قائمة المشاركين في المهرجان كلاً من الفرقة الفنزويلية من أصول أفريقية بقيادة المغنية بيتسايدا ماتشادو، وفرقة مارثا ريدبون روتس بروجكت الأميركية من أصول أفريقية، وفرقة الجاز الأفريقية-الخليجية بوم ديوان، بمشاركة عازف البيانو المبدع لموسيقا الجاز ندودوزو مخاتيني.

وستحرص هذه الفرق على تقديم برامجها الفنية الحصرية، إضافة إلى المشاركة في حوارات مثمرة مع المجتمع الثقافي في الإمارات والعالم.

وستُبث كل أمسية عبر الإنترنت، ما يتيح للجمهور خوض رحلة ثقافية وفنية فريدة تنبض بإيقاعات الموسيقا والحوار المتعمّق مع الفنانين.

وقال بيل براجين، المدير الفني التنفيذي في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي: «يسهم مهرجان برزخ في تسليط الضوء على المفاهيم المتنوعة للهوية والتراث التي يحرص الموسيقيون على تسخيرها في أعمالهم، بما يسهم في دعم البحوث الفنية الجديدة والإبداع، والاحتفاء بالفنانين الذين تجاوزوا في إبداعاتهم الأنماط والحدود الثقافية المألوفة.

ويتيح بث أمسيات المهرجان عبر الإنترنت الفرصة للجمهور لاستكشاف مفاهيم فنية متنوعة، والتعرف على التأثيرات الفريدة التي يضيفها كل فنان إلى إبداعاته». وستقدم المغنية الفنزويلية من أصول أفريقية بيتسايدا ماتشادو لمحة أولية على مشروعها الفني الجديد بعنوان لاس كانتوراس الذي سيُقدَّم في الإمارات المتحدة لأول مرة عبر الإنترنت، انطلاقاً من فنزويلا، يوم 1 فبراير عند الساعة 8:00 مساءً.

وتعاونت ماتشادو مع المهندس المعماري وخبير الفنون الشعبية الفنزويلي أوزوالدو لاريس، لتنسيق مجموعة من تسجيلات الموسيقا الريفية التاريخية لعدد من المغنيات من أرشيف مجموعة لاريس.

وساعدت هذه الخطوة على الجمع بين الأنماط الموسيقية لمناطق مختلفة من فنزويلا، ما أتاح تقديم مجموعة فريدة تتضمن ملاحظات خطية وصوراً تاريخية وسياقاً متنوعاً للمغنيات.

وسيتم إطلاق هذه التسجيلات للمرة الأولى عبر الإنترنت من خلال بث تسجيل صوتي ومرئي قبل إصدار الألبوم يضم الفنانين وفريق البحث، بالإضافة إلى تعليقات حية من قبل قادة المشروع.

وقالت بيتسايدا ماتشادو بهذا الصدد: «هنالك الكثير من المغنيات القادرات على تحقيق تواصل إنساني وروحي والتعبير عن كثير من القصص ومفاهيم الهوية والآلام والسعادة في المناطق التي ينتمين إليها؛ ولا شك أن الاستماع لهذه الإبداعات الفنية سيتيح لهن ولنا أيضاً فرصة استكشاف الماضي والتاريخ».