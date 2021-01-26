"تويتر" تطلق مبادرة لمحاربة التضليل الإعلامي

أعلنت تويتر عن مبادرة جديدة لإشراك المستخدمين في الإبلاغ عن المعلومات المضلّلة على منصتها، وذلك من خلال مشروع يحمل اسم "بيرد ووتش".

وسيتم تشغيل "بيرد ووتش" (مراقبة الطيور) بشكل منفصل عن تويتر حيث يسمح للمستخدمين بالتعريف عن التغريدات التي يمكن أن تكون مضلّلة أو مزيّفة، وفق ما قالت المنصّة التي تبذل جهوداً لاستئصال المحتويات المزيّفة والمضرّة.



وقال نائب رئيس تويتر كيث كولمان في مدوّنة إنّ هذه الخطوة تهدف "لتوسيع نطاق الأصوات التي تشكّل جزءاً من مجابهة هذه المشكلة".

وأضاف "لهذا السبب نحن نقدّم بيرد ووتش، برنامج رائد في الولايات المتحدة لمقاربة جديدة يقودها المجتمع للمساعدة في التعامل مع المعلومات المضلّلة على تويتر".

وأشار كولمان إلى أنّ المشروع يسمح للأشخاص بتحديد التغريدات التي يعتقدون أنّها تحتوي على معلومات مضلّلة وتدوين ملاحظات حولها.

وقال "في نهاية المطاف نهدف إلى جعل هذه الملاحظات مرئية بشكل مباشر لجمهور تويتر في العالم عندما يكون هناك إجماع من مجموعة واسعة ومتنوّعة من المستخدمين".

ونشر تويتر تغريدة قال فيها "نحن نبحث عن أشخاص لاختبار هذا الأمر في الولايات المتحدة".

وأضافت التغريدة "سنستخدم الملاحظات وتعليقاتكم للمساعدة في تطوير هذا البرنامج ومعرفة كيفية الوصول إلى هدفنا في جعل مجتمع توتير يقرّر متى يجب إضافة سياق إلى تغريدة وما الذي يجب إضافته".



