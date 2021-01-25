«صوفيا» الجديدة بالأسواق قريباًً

هونج كونج (رويترز)

أكدت الروبوت الشهيرة صوفيا أنه يمكن للروبوتات الاجتماعية مثلها أن ترعى المرضى وكبار السن، وقالت أثناء قيامها بجولة في مختبر بهونج كونج: «يمكنني المساعدة في التواصل، وتقديم العلاج وتوفير التحفيز الاجتماعي حتى في المواقف الصعبة».

ومنذ أن تم الكشف عنها في عام 2016 انتشرت صوفيا، والآن لدى الشركة المنتجة لها رؤية لإنتاج الروبوتات على نطاق واسع بحلول نهاية العام.

وتبدأ شركة هانسون روبوتكس في هونج كونج في طرح أربعة نماذج من بينها «صوفيا» في النصف الأول من عام 2021، مع توقع الباحثين أن تفتح جائحة «كورونا» فرصاً جديدة لصناعة الروبوتات. وقال المؤسس والرئيس التنفيذي ديفيد هانسون: عالم «كوفيد- 19» يحتاج إلى المزيد من التشغيل الآلي للحفاظ على سلامة الناس.