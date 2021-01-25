الغطاء الجليدي للأرض يذوب بمعدل قياسي ومتسارع

أفادت دراسة جديدة نشرت، اليوم الاثنين، بأن كوكب الأرض يفقد غطاءه الجليدي بمعدل غير مسبوق ومتسارع.

وقال باحثون في الدراسة التي نشرتها وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) في دورية «ذا كريوسفير»، إن ما مجموعه 28 تريليون طن من الثلوج ذابت في جميع أنحاء العالم بين عامي 1994 و2017، أي ما يعادل كتلة سمكها 100 متر بحجم بريطانيا.

وقال مؤلفو الدراسة، إنه إذا اتخذت تريليون طن من الجليد شكل مكعب، ستصبح أعلى من جبل إيفرست.

في الوقت نفسه، تشير الدراسة إلى أن معدل الذوبان آخذ في الازدياد مع ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي والمحيطات. وفي تسعينيات القرن الماضي، شهد العالم خسارة سنوية قدرها 0.8 تريليون طن من الجليد. وبحلول عام 2017، بلغ هذا الرقم 1.2 تريليون طن في السنة.

حلل باحثو (إيسا) بيانات الأقمار الاصطناعية العالمية الواردة في الدراسة، واستكملوا نتائجهم بدراسات أرضية للمناطق القطبية وبعض الأنهار الجليدية الجبلية في العالم البالغ عددها 215 نهراً.

وقال توماس سلاتر المؤلف الرئيسي للدراسة، في بيان، إن «الصفائح الجليدية تتبع الآن أسوأ سيناريوهات الاحترار المناخي».

وحذر من أن ارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن ذلك ستكون له «آثار خطيرة للغاية على المجتمعات الساحلية في هذا القرن».

كما يشكل فقدان الجليد البحري، الذي يقلل من سطح الأرض العاكس، إشكالية أخرى حيث يزيد من تأثير الاحترار العالمي.

وقالت إيزابيل لورانس، المؤلفة المشاركة في الدراسة «مع تقلص الجليد البحري، يتم امتصاص المزيد من الطاقة الشمسية من قبل المحيطات والغلاف الجوي، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي بشكل أسرع من أي مكان آخر على كوكب الأرض».