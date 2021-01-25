«العين السينمائي» يحتفي بإبداعات الطلبة والمقيمين

تامر عبد الحميد (العين)

يستمر «العين السينمائي» في نهجه منذ انطلاقه في دعم سينما المستقبل، من خلال مسابقتي الصقر «لأفلام الطلبة» والصقر «لأفلام المقيمين»، لنوعية الأفلام القصيرة، باعتباره مركز إشعاع ثقافي وفني وتعليمي، وتوجهه في دعم السينمائيين الشباب والجيل الجديد من صناع «الفن السابع»، فكان المهرجان في دورته الحالية بمثابة المنصة الأبرز لعرض إبداعاتهم وأفلامهم المميزة في الأفكار والإخراج والتصوير.

منافسة قوية

«العين السينمائي» الذي تستمر فعالياته حتى 27 يناير الجاري، اختار 27 فيلماً للمشاركة في المسابقتين والتي ضمت باقة متنوعة من الأعمال السينمائية المتميزة، والتي عرضت في ستار سينما ببوادي مول في مدينة العين، ومن المتوقع أن تكون المنافسة قوية بينهم على جوائز المهرجان.

وبواقع 17 فيلماً، تم عرض مجموعة من أبرز الأفلام المنتقاة من صنع طلاب المدارس من المواهب الواعدة، والتي نقلت المشاهدين إلى عوالم مختلفة، مليئة بالإثارة والمغامرة والجدية، من أبرزها: «ألبوم صور» للمخرج علي لاري، و«طفل في داخلك» للمخرج أحمد محمد المازم، و«السياحة الفضائية» للمخرج حمد الأميري، و«غير متوقع» للمخرج سلطان عبد الله، و«أمل» للمخرجة نورة حمادة، و«مستوى أعلى» للمخرج أحمد العلي، و«صنع لعبة فيديو» للمخرج عبد الله عبيد، و«صناعة مكينة الرعب» للمخرج عمرو لقمان»، و«المجبوس» للمخرج أحمد الرميثي، و«ثروب» للمخرج سلطان خميس، و«قفزة الفضاء» للمخرج عدنان وجيه العجمي، و«ريحة أبوي» للمخرجة فوزية محمد، و«2020 الحجر الصحي» للمخرجة فاطمة جاسم فلامرزي، و«المريض 31» للمخرج هزاع المنصوري، و«عالمي الخاص» للمخرجة خديجة اليعقوبي، و«ذا بوكس» للمخرج عمر الطاهر، و«شوكة» للمخرجة دانة المراغي.

تنوع

أما «أفلام المقيمين»، فأتاحت لجميع الجنسيات الاشتراك فيها، بشرط أن يكون المخرجون العرب والأجانب من المقيمين في الإمارات، واقتصرت على الأفلام القصيرة، وهي «الوجبة الأخيرة» للمخرج الهندي ساشين أوجستين، و«الرجل الرائع» للمخرج الهندي رويستون فرنانديس، و«امرأة سمراء على الطريق» للمخرج المصري محمود محمود، و«غرفة 19C» للمخرج الأردني ليث الرمحي، و«فينج شوي» للمخرج المصري محمد فرج، و«سراب» للمخرج العراقي جاسم عبد الله التميمي، و«في السابع والعشرين من مايو لهذا العام» للمخرج المصري مصطفى مراد، و«10» للمخرج المصري محمد سمير، و«تألق ابتدائي» للمخرج الأميركي ليو وونج، و«عشرة» للمخرج المصري يوسف فريسكا.