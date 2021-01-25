«العين السينمائي».. رياضة وسياحة في «دار الزين»

العين (الاتحاد)

ضمن أنشطة وفعاليات الدورة الثالثة من مهرجان «العين السينمائي»، زار مجموعة من صناع السينما استاد هزاع بن زايد الرياضي، في جولة سياحية أقامتها إدارة المهرجان، للتعريف بالصروح المعمارية والأنشطة الرياضية، وهو ما يعد نقطة التقاء بين الفن والسياحة في «دار الزين».

وعبر مجموعة من صناع السينما المحليين والخليجين، خلال الزيارة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الجسدي، ومن أبرزهم، الشاعر والكاتب الإماراتي خالد البدور، المخرج والمنتج البحريني بسام الذوادي، والمنتج العماني قاسم السليمي، عن سعادتهم البالغة لزيارة هذا الصرح الرياضي المميز.

تاريخ عريق

وقال عامر سالمين المري مؤسس ومدير مهرجان العين السينمائي: لا يزال المهرجان يحتفي بضيوفه، ويقدم له ما يضفي عليهم السعادة، خصوصاً أن مدينة العين تتمتع بتاريخ عريق، وتطور يجعلها نقطة التقاء بين الماضي الحاضر، لذا فكرت إدارة المهرجان في أن تصطحب عدداً من الضيوف وصناع السينما في دول الخليج إلى استاد هزاع بن زايد الذي يتميز بشكله الهندسي المختلف، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات تضع ضيوف المهرجان أمام مقومات سياحية وحضارية تتميز بها مدينة العين.

وأشاد المخرج والمنتج البحريني بسام الذوادي بالجولة السياحية في هذا الاستاد المميز، الذي كان مفاجأة لجميع الضيوف، لأنه يضع السياحة الرياضية أمام أعين الزوار، نظراً لكل ما يتمتع به من بناء معماري مصمم على أحدث الطرز العالمية.

تحفة فنية

عبّر المنتج العماني قاسم السليمي، المدير العام لملتقى الفيلم العماني، المدير التنفيذي لمهرجان مسقط السينمائي الدولي، عن سعادته بالجولة التي اصطحب فيها إدارة المهرجان الضيوف من الفنانين وصناع السينما إلى استاد هزاع بن زايد، لأنه بالفعل تحفة فنية رياضية رائعة، وأن التجول بين منشآته وملاعبه وصالاته، يؤكد أن دولة الإمارات استطاعت أن تشيد أعمالاً رياضية عالمية، وقال: نجح «العين السينمائي» في المزج بين الفن والسينما والسياحة.