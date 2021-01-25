أصوات عذبة وأداء مميز في «المنكوس»

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت من عاصمة الأصالة والتراث أبوظبي، نبض الماضي وإشراقة المستقبل، الحلقة التسجيلية الأولى من برنامج المنكوس، أول برنامج تلفزيوني يسلط الضوء على لحن المنكوس أحد الفنون الصوتية الجميلة للشعر النبطي، والذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، حيث بثت الحلقة التسجيلية مساء أمس الأول في تمام الساعة العاشرة على قناتي بينونة والإمارات.

وبدأت رحلة المنكوس للموسم الثاني، رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا، ‏حيث استطاع البرنامج مواجهة الصعوبات واستكمال مشوار التحدي وفتح المجال أمام أجمل الأصوات وأميزها للمنافسة على لقب الموسم الثاني لبرنامج المنكوس عن طريق التواصل مع المتسابقين باستخدام التقنيات الحديثة عن بعد.

‏وعرضت الحلقة التسجيلية تقريراً عن ‏ أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بتجارب الآداب، والمكونة من الشاعر الإماراتي محمد مشيط المريء، أحد أعمدة فن المحاورة في الخليج، ومن الكويت الناقد الأكاديمي الدكتور حمود جلوي عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية في كلية التربية الأساسية، وسعيد بن كراز المهيري المستشار في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي مدير برنامج المنكوس، ‏والذي شارك بعد تعذر حضور الشاعر والمنشد شايع فارس العيافي عضو التحكيم في برنامج منكوس بالموسم الأول.

‏وتمثلت آلية تجارب الأداء في قيام كل متسابق بتقديم مشاركته في الوقت المحدد له خلف الباب من دون أن تراه اللجنة أو تتعرف عليه، وكان صوته فقط تذكرة العبور لهذا الباب بإعجاب ثلاثة أو اثنين من أعضاء اللجنة عن طريق الضغط على زر القبول الذي يضيء باللون الأخضر، وبعدها يفتح الباب أمامه، أما إذا حصل المتسابق على صوت واحد فقط من اللجنة أو لم يحصل ‏على أي صوت سوف يغادر البرنامج دون أن يتم الكشف عن هويته للجنة التحكيم. ‏وفي هذا الموسم الاستثنائي توجه فريق البرنامج لتصوير للمتسابقين في بلدانهم، ولجنة التحكيم في استقبالهم داخل الأستوديو، ليكون التواصل عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد.

قصائد

قدم المتسابقون خلال الحلقة أعذب الأصوات ‏وأزهى القصائد، مؤكدين استعدادهم وحماسهم لتقديم مشاركاتهم، ‏وتخطي باب العبور أمام لجنة التحكيم بمفتاح الصوت الجميل والأداء المميز.

وثمّن المتسابقون الجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي في ‏سبيل المحافظة على الموروث الثقافي وصونه، إلى جانب فتح باب المشاركة، ومنح أصحاب الأصوات العذبة فرصة لإبراز مواهبهم، من خلال الموسم الثاني من البرنامج. وأشاد أعضاء لجنة التحكيم بأداء المشاركين من حيث جمالية الصوت وطريقة الأداء واختيار اللحن وإتقانه، بالإضافة إلى طول النفس لدى عدد كبير من المتنافسين.

‏‏سيرة المنكوس

يتخلل برنامج المنكوس فقرة مميزة بعيدة عن أجواء التنافس، وهي فقرة خاصة اسمها «سيرة المنكوس»، حيث ‏يشارك فيها الصغير مرشد المنصوري الذي يفتح صفحات هذه السيرة، ويروي للمشاهد قصصاً عن لحن المنكوس، وأبرز الشعراء الذين قدموا قصائد في بحور هذا اللحن من الشعر النبطي.