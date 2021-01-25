نيكولا معوض.. «ماكو»

سعيد ياسين (القاهرة)

يخوض الفنان اللبناني نيكولا معوض تجربته الأولى في السينما المصرية من خلال فيلم «ماكو»، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حول ثمانية أشخاص يقومون برحلة غوص في البحر الأحمر، ويحدث لهم العديد من المفاجآت. الفيلم الذي تأجل عرضه أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا، ويشارك في بطولته بسمة وناهد السباعي، وفريال يوسف ومنذر رياحنة، وعمرو وهبة وسارة الشامي وإخراج محمد هشام الرشيدي. من ناحية أخرى، يخوض معوض تجربته الأولى في السينما العالمية من خلال الفيلم الأميركي «His Only Son»، تأليف وإخراج ديفيد هيلينج، ويجسد خلاله مقتطفات من حياة النبي إبراهيم، وتدور أحداثه خلال رحلة مدتها ثلاثة أيام. وقد عرض لمعوض خلال نوفمبر الماضي مسلسل «خيط حرير»، مع مي عز الدين وسوسن بدر، وشارك قبله في عدد من المسلسلات المصرية، منها «ونوس» و«هبة رجل الغراب 4»، و«سابع جار» و«حجر جهنم»، و«أمر واقع»، و«بلا دليل».